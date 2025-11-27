Diputados se reúnen con la vicepresidenta y el canciller de Taiwán; Mulino recuerda que el Ejecutivo dirige la política exterior

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los diputados panameños que viajaron a Taiwán se reunieron este jueves 27 de noviembre con la vicepresidenta de ese país, Hsiao Bi-khim, y el ministro de Relaciones Exteriores, Lin Chia-Lung.

El encuentro con los altos funcionarios taiwaneses fue anunciado por el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos y el Movimiento Otro Camino (Moca) en su cuenta de X, cuando era la madrugada de este jueves en Panamá y cerca de las 2 p.m. en Taipéi.

Precisamente este jueves, y con fecha coincidente por la diferencia horaria, el presidente José Raúl Mulino se volvió a referir a ese viaje en su conferencia de prensa semanal

“Leí con sorpresa las expresiones de los diputados. Ellos no tiene ninguna facultad para decir lo que están diciendo. Ellos van allá, como dije, espero que gocen y disfruten Taiwán, pero no tienen la capacidad legal para hablar de estos temas como los habla el Órgano Ejecutivo con los países a través de la conducción de la cancillería (...)” , dijo Mulino este jueves.

A pesar de que Mulino no hizo referencia puntual al encuentro con la vicepresidenta y el canciller taiwanés, reiteró su desacuerdo con la participación de diputados en temas de política exterior.

Anteriormente, el mandatario explicó que las relaciones diplomáticas con la isla asiática se rompieron en 2017, cuando el expresidente Juan Carlos Varela impulsó el establecimiento de la relación con la República Popular China.

Por otra parte, el diputado Cedeño señaló que durante la reunión con Lin salió a relucir que Taipéi hizo una petición a la administración del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024) para abrir una oficina de representación comercial de Taiwán en Panamá, pero que no hubo una respuesta del gobierno panameño.

Hoy nos reunimos con el canciller Lin de Taiwan, sobre diversos temas. Sobre la oficina de representación y/o comercial, salió a relucir que le hicieron una petición formal al señor presidente Cortizo y nunca le contestaron. USA, Japón y Europa, por ejemplo la tienen, dijeron. pic.twitter.com/aGWdqW2RIY — ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) November 27, 2025

El pasado jueves 20 de noviembre, Mulino se mostró abierto a analizar la apertura de esa oficina; no obstante, reprendió el viaje de los diputados.

Particularmente, el diputado Betserai Richards (bancada Seguimos), quien también se encuentra en Taiwán, indicó que una alta funcionaria del Ministerio de Economía de ese país mostró interés de lograr el establecimiento de la oficina comercial.

No queda claro cómo el presidente Mulino tomaría las declaraciones emitidas por la funcionaria a los diputados; tampoco aquellas sostenidas con el canciller y la vicepresidenta taiwaneses. Lo cierto es que han recibido atenciones por parte de las autoridades de la isla.

Lazos oficialistas

El diputado Ronald De Gracia, del oficialista partido Realizando Metas (RM), participó en todas las reuniones sostenidas con el Ejecutivo taiwanés.

Asimismo, han participado otros diputados con cercanía al partido oficialista en la Asamblea Nacional, como Manuel Cohen, de Cambio Democrático (CD).

De Gracia y Cohen son, además, miembros del grupo de amistad interparlamentaria entre Panamá y Estados Unidos y el grupo Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC), respectivamente, de la Asamblea Nacional. También lo son otros de los diputados que viajaron a Taiwán.

En este punto han existido discrepancias con el Ejecutivo panameño, puesto que el presidente Mulino se refirió indirectamente al involucramiento de terceros en la visita a Taiwán.

“Ese viaje está buscando prender un tamborito en Panamá entre la relación de China y Taiwán, y China y Panamá. No lo voy a permitir”, dijo el mandatario el pasado jueves 20 de noviembre.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá y la propia Casa Blanca han manifestado en diferentes ocasiones este año que en Panamá existe una “influencia maligna” de la República Popular China, particularmente en lo que respecta al Canal.

Embajadora de China en Panamá, Xu Xueyan (izq.) y Embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera (der.). Archivo.

La Embajada de China en Panamá, por su parte, le pidió la semana pasada a los diputados que cancelaran el viaje y les instó a cesar cualquier contacto con la isla. La embajadora china incluso envió mensajes por WhatsApp a los diputados, trasmitiendo esas advertencias. Eso también fue del desagrado de la Cancillería panameña, que emitió un comunicado rechazando “injerencias” en asuntos internos por parte de las misiones diplomáticas.

Sobre ese mismo tema, el mismo día -19 de noviembre-, el embajador Marino Cabrera comentó: “Le puedo decir que el canciller puso un mensaje hoy. Estoy de acuerdo con su mensaje, que la embajada de China no debería estar involucrada en esos temas”.

“Quizá ellos no están acostumbrados a la democracia, que las personas pueden hacer sus propias decisiones”, añadió.

Los viajeros

En la reunión con la vicepresidenta y el canciller de Taiwán estuvieron presentes los diputados Ronald De Gracia, Manuel Cohen, Ernesto Cedeño, Betserai Richards, así como miembors de la coalición Vamos, Yamireliz Chong (miembro del grupo de amistad interparlamentaria con Estados Unidos) y Jhonathan Vega.

A pesar de que el diputado de Vamos, Eduardo Gaitán, también viajó a Taiwán, no apareció en las fotos oficiales de las reuniones con los altos funcionarios del Ejecutivo taiwanés.

Diputados visitan centro de tecnología sobre semiconductores en Taiwán. Tomada de redes sociales.

Al viaje a Taiwán también estaban invitados los diputados Eduardo Vásquez y Julio De la Guardia, del CD, pero finalmente no acudieron.

La visita de los diputados que ahora están en Taipéi se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre.