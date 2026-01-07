Panamá, 07 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ASAMBLEA NACIONAL

    Diputados suavizan proyecto que prohibía la reelección inmediata de rectores

    José González Pinilla
    El diputado de Vamos, Jorge Bloise, preside la Comisión de Educación. Cortesía

    El proyecto de ley 83, que proponía instaurar el principio de no reelección inmediata en las universidades públicas del país, fue modificado en primer debate este miércoles 7 de enero de 2026.

    Ahora, la propuesta permite la reelección inmediata, pero solo por un período adicional.

    El presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado independiente Jorge Bloise, explicó que el cambio se produjo luego de que el pleno devolviera el proyecto de segundo a primer debate el martes.

    “Es para que no se tumbe” cuando regrese nuevamente al pleno, explicó el diputado.

    La iniciativa legislativa, presentada por el diputado del partido Movimiento Otro Camino (Moca), Ernesto Cedeño Alvarado, buscaba limitar la permanencia consecutiva de los rectores en el cargo, con el objetivo de fortalecer la alternancia y garantizar un proceso democrático en la vida académica del país.

    De acuerdo con la propuesta original, el rector sería electo por el período que establece el régimen orgánico de cada universidad, pero no podría aspirar de forma inmediata a la reelección para un segundo mandato consecutivo.

    En desarrollo…

    José González Pinilla

    Editor


