Diputados y gremios exigen cuentas al Meduca por ejecutar solo el 7% del presupuesto de inversión

El diputado del partido Vamos, Jorge Bloise, cuestionó duramente al Ministerio de Educación (Meduca) por la baja ejecución de su presupuesto de inversión durante el primer semestre del año.

“Debo alzar mi voz porque, a pesar de la precaria situación en mis escuelas —pueden ver el informe completo en jorgebloise.com—, ya estamos en julio y el Meduca solo ha ejecutado el 7 % de su presupuesto de inversión”, denunció desde el pleno.

Según el diputado, mientras los centros escolares continúan en condiciones deplorables, el Viceministerio de Infraestructura parece ausente. “¿Dónde está el Viceministerio? ¿Qué ha hecho desde enero?”, cuestionó, visiblemente molesto.

Bloise impulsó un estudio realizado en diciembre de 2024, el cual reveló que el 50 % de los centros educativos públicos en los corregimientos de Juan Díaz, Don Bosco, Parque Lefevre, Río Abajo y San Francisco se encuentran en condiciones subóptimas. Según el informe, un 33.3 % presenta condiciones regulares y un 16.7 % está en estado deficiente.

Dirigencia magisterial

Pero no solo el diputado se refirió a la baja ejecución del Meduca en materia de inversiones. La Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA) también cuestionó con dureza el rezago en la ejecución presupuestaria.

“Ejecutar solo el 7 % de un presupuesto multimillonario merece una respuesta”, reclamó el gremio, al enumerar las carencias persistentes en el sistema educativo: escuelas convertidas en ranchos, sin laboratorios, sin comedores, sin acceso a agua potable, electricidad, libros, internet ni medidas mínimas de seguridad.

Para AMIA, la inacción del Meduca frente a estas condiciones inaceptables demuestra un abandono institucional que exige explicaciones urgentes.

Aunque el Meduca ha ejecutado el 40.6 % de su presupuesto de funcionamiento —$822.4 millones de los $2,024.5 millones asignados para 2025—, la ejecución en el área de inversión revela un panorama mucho más preocupante. De los $1,652.7 millones originalmente presupuestados para mejorar infraestructura y servicios educativos, el monto fue recortado a $1,340.9 millones, y de esa suma solo se han utilizado $93.3 millones, equivalente al 7 %.

Mulino minimiza ejecución

Por su parte, el presidente José Raúl Mulino se refirió al tema. “El presupuesto es una cosa muy complicada. La ejecución de hoy no tiene nada que ver con la que termina siendo en diciembre”, justificó el mandatario, en una intervención en la que atribuyó los retrasos a factores técnicos, políticos y administrativos.

Mulino señaló como una de las principales causas del rezago en educación la crisis protagonizada por los gremios docentes, a quienes responsabilizó de haber puesto en riesgo el año escolar. “La educación ha pasado por un terremoto político de dos meses… por pura irresponsabilidad política”, dijo.

Agregó que muchos actos públicos aún no han sido adjudicados, lo que impide reflejar en cifras los avances reales del gasto. “Uno no puede restar del presupuesto aquellos actos que están en proceso y que no se han adjudicado para empezar a gastar ese dinero”, recalcó.

Mal cálculo

El presidente también cuestionó el método con el que se calculó el presupuesto del Meduca, al considerar erróneo haberlo vinculado al 7 % del Producto Interno Bruto (PIB), como se impuso en la Asamblea Nacional durante las protestas de 2023.

“Le asignaron al Meduca, así como quien regala naranjas, el 7 % del PIB, que no es una fuente de medición”, afirmó. Según Mulino, esa proporción es inalcanzable y distorsiona las expectativas sobre el desempeño del ministerio con mayor presupuesto del país.

Pese a las cifras bajas en ejecución, Mulino aseguró que mantiene un control estricto sobre el ritmo de gasto de todas las entidades estatales. “Yo tengo un seguimiento muy rígido respecto de estos temas con todo el gabinete. Cada dos o tres semanas ponemos en pantalla cómo va la ejecución presupuestaria, porque para mí es fundamental que ejecuten. Los presupuestos no son para ahorrar, sino para gastar”, declaró.