Directivo designado para el Canal admite posible conflicto de interés con empresa interesada en el gasoducto

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional comenzó este martes 8 de abril el análisis de los perfiles de tres personas designadas por el Ejecutivo para formar parte de la nueva junta directiva del Canal de Panamá.

Se trata de Domingo Latorraca, Diego Herrera Dutari, y Jorge Vallarino, quienes en febrero pasado fueron nombrados por el presidente José Raúl Mulino para la directiva del paso marítimo, sin embargo, antes de asumir sus posiciones deben ser ratificados por la Asamblea. El primer filtro de este proceso es el paso por la Comisión de Credenciales. En consecuencia los diputados de esta instancia legislativa los interrogaron sobre sus propuestas y visión sobre los desafíos que enfrenta la vía.

Sin embargo, en el transcurso del debate surgieron inquietudes sobre posibles conflictos de interés, particularmente vinculados con la trayectoria profesional de Herrera Dutari.

Herrera Dutari contó que desde 1986 labora en la firma de abogados Galindo, Arias y López, desde donde asesoró externamente a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en el proyecto de ampliación de la ruta marítima y en los procesos de arbitrajes que surgieron posteriormente. También contó que asesoró a una compañía que está interesada en el gasoducto, proyecto que el Canal pondrá en marcha para diversificar sus operaciones.

“Después asesoré a una empresa que se llama Energy Transfer que es una de las interesadas en el proyecto del gasoducto. Los estuve asesorando por cinco años. A raíz de mi designación (en la directiva del Canal) me tocó dejar el cliente. Me ceñiré cuando eso llegue a la directiva, a las reglas de conflicto de interés. Es un conflicto de interés real. No es aparente. Ya nuestra firma no los atiende. Ni yo tampoco. Me tocará excluirme de las sesiones en las que se discuta", manifestó.

Se apartará

Enseguida, la diputada Janine Prado, de la Coalición Vamos, tomó la palabra y recordó que la ACP acaba de anunciar el proceso de licitación para el gasoducto, al respecto añadió que tomando en cuenta que él asesoró a esta compañía (Energy Transfer) y que ya anunció que se excluiría de la discusión del tema, ¿qué tan transparente a la ciudadanía pudiera ser esa exclusión?

Herrera Dutari respondió que la junta directiva del Canal tiene reglas claras y precisas sobre el conflicto de interés y los procedimientos precisos que un director debe tomar en cuenta cuando se da una situación de este tipo.

Prometió que seguirá “al pie de la letra”, el reglamento de ética. Esto implica, sustentó, declarar sus potenciales conflictos de interés, y luego apartarse del asunto para dejar que los directores discutan “abiertamente” el tema.

Añadió que los conflictos de interés en la directiva del Canal “se dan todos los días”.

El pasado viernes, la ACP anunció el inicio de un proceso de licitación para construir un gasoducto que permitiría el transporte de gas entre el Atlántico y el Pacífico, en lo que han denominado el corredor energético.

Este proyecto ha sido comparado con un “cuarto carril” del Canal, pero sin uso de agua. En lugar de que los buques gaseros realicen el cruce completo por las esclusas, las cargas serían transferidas de un buque a otro en extremos opuestos del istmo mediante la tubería. Esto elimina la necesidad de pagar por peajes de agua, uso de locomotoras, prácticos o remolcadores, reduciendo significativamente los costos operativos.

En su intervención en la Comisión de Credenciales, Herrera Dutari explicó que esta iniciativa representa una expansión seca, es decir, menos barcos van a necesitar pasar por el Canal y a la vez este cobrará una tarifa por el trasiego del gas de una terminal a la otra. “Eso libera capacidad y hace que más barcos puedan transitar”, añadió.

En 2021, cuando el país estaba en manos del gobierno de Laurentino Cortizo, Panamá firmó un acuerdo de entendimiento con Energy Transfer para estudiar la viabilidad conjunta de construir un gasoducto con terminales en el Pacífico y el Atlántico, para gas licuado de petróleo (GLP), uno de los segmentos de más tránsitos e ingresos para el Canal.

El caso de Latorraca

Previo a la intervención de Herrera, los diputados abordaron el caso de Domingo Latorraca, quien también fue consultado por un posible conflicto de interés, debido a que es uno de los directivos de Eleménte, empresa dedicada a la planificación financiera, que en el pasado también le prestó servicios a la ACP.

Al respecto, Latorraca explicó que actualmente no mantiene relaciones comerciales con la entidad. No obstante, el diputado Luis Duke citó el reglamento de la junta directiva de la ACP, que clasifica los conflictos de interés en tres categorías: reales, aparentes y potenciales.

“Su empresa ha realizado análisis para el Canal en el pasado —señaló Duke—. ¿Cómo garantiza que esta situación no comprometerá sus funciones como director?”

Latorraca respondió que “Eleménte no proveerá servicios a la ACP durante mi gestión directiva”. También explicó que los servicios que prestó esta empresa se vincularon exclusivamente al ámbito operativo de la institución, no al de la directiva.

Finalmente, Latorraca recibió el aval de la comisión con seis votos favorables y una abstención registrada.

La comisión acordó un receso temporal, el cual se extenderá hasta el próximo martes. Ese día, retomarán la sesión para llevar a cabo las siguientes acciones: primero, someterán a votación el perfil profesional de Herrera Dutari, y segundo, escucharán la postura pública de Jorge Vallarino sobre el Canal.