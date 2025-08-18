Director del Ifarhu confirma que se mantendrá el beneficio de los auxilios económicos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, defendió la continuidad del programa de auxilios económicos, aunque aclaró que este ha sido reformado con requisitos más estrictos.

Según explicó, ahora se exige una evaluación socioeconómica para determinar a los beneficiarios, un cambio que busca garantizar que los apoyos lleguen a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, además de premiar la excelencia académica.

Godoy recordó que los auxilios no fueron eliminados, sino reestructurados. Entre las modalidades que contempla el programa, mencionó los apoyos a puestos distinguidos, convenios con universidades y concursos. Subrayó que el objetivo es equilibrar las becas tradicionales con mecanismos que atiendan a jóvenes que no necesariamente tienen el mejor promedio, pero que enfrentan limitaciones económicas.

El funcionario indicó que la figura de “auxilio económico” será redefinida en la reestructuración legislativa en curso.

“Antes, no estaba orientada a las poblaciones vulnerables, sino a carreras que el país demandaba. Ahora se busca darle un nombre y un enfoque más acorde con la realidad”, explicó.

Las declaraciones de Godoy se dieron en una reunión que sostuvo con varios diputados que forman parte de una subcomisión para modificar la ley del Ifarhu.

