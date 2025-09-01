Director del IMA pide traslado de $13.8 millones para importar arroz de Brasil: ‘No había arroz nacional para las ferias’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, presentó este lunes 1 de septiembre ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un traslado de partida por 13.8 millones de dólares para importar arroz desde Brasil y financiar parte de las cajas navideñas que se entregarán a la población.

Dijo que esta movida busca complementar la producción nacional y garantizar el abastecimiento durante los meses críticos.

Murillo explicó que las cajas navideñas incluirán arroz, guandú, aceite, sal, azúcar y jamón picnic, siguiendo la tradición de las “naviferias” del gobierno. El director destacó que, pese a los esfuerzos por adquirir productos del sector nacional, fue necesario recurrir a importaciones para asegurar la cobertura completa.

Durante la sustentación, el diputado de Vamos y miembro de la Comisión de Presupuesto, Manuel Samaniego, cuestionó la falta de detalles sobre cantidades y producto, así como la planificación del IMA, y pidió información clara sobre qué productos ya se habían comprado y cuáles se adquirirían próximamente.

Señaló que la transparencia era clave para evitar riesgos en la ejecución presupuestaria.

La compra

Murillo aclaró que la importación de arroz busca cubrir la demanda hasta el 15 de noviembre, cuando se espera que la producción nacional esté disponible. Subrayó que se solicitó arroz al productor local, pero se autorizó la importación complementaria para ferias y tiendas administradas por el IMA.

De acuerdo con su explicación, la industria local tenía arroz durante estos meses, pero sólo para los que se venden de manera comercial.

De allí que indicó que se estableció una alianza con molinos nacionales para distribuir el arroz importado y cumplir con las cuotas asignadas.

Señaló que la proyección inicial era de 550 mil quintales, aunque la cantidad final podría variar según la logística de los barcos y la nacionalización del producto.

Manuel Samaniego, diputado de Vamos, cuestionó la importación durante la cosecha nacional, argumentando que podría afectar a los productores locales, a lo que Murillo respondió que el arroz disponible para marcas comerciales no podía destinarse a ferias y tiendas, por lo que la importación era indispensable para asegurar el suministro a la población.

Procedencia

El director del IMA explicó que el arroz proviene de Brasil y es suministrado por la empresa TRC, seleccionada por su capacidad de cumplir plazos y garantizar la entrega oportuna, algo que según argumentó, alejaba la posibilidad de desabastecimiento.

Murillo defendió la legalidad de la operación y enfatizó que la medida no constituye un escándalo, sino una respuesta logística frente a la falta de disponibilidad inmediata del producto nacional en las ferias y agrodistribuidoras.

En medio del debate, Samaniego solicitó documentación que respalde la decisión de importar, buscando garantizar que la medida no afecte injustamente al mercado nacional.

Murillo, por su parte, reafirmó que la importación y la planificación de las naviferias forman parte de la estrategia del IMA para equilibrar la oferta nacional e internacional, proteger a los pequeños productores y asegurar que la población reciba alimentos en tiempo y forma.