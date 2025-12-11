Directora del Itse pide reconsideración tras ser enviada de vacaciones en medio de auditorías

Exclusivo Suscriptores

La directora del Instituto Técnico Superior Especializado (Itse), Milena Gómez, presentó un recurso de reconsideración contra la decisión de la junta directiva que ordenó enviarla de vacaciones por 60 días mientras avanzan dos auditorías internas.

Gómez solicita que la directiva revise la resolución que la separa temporalmente del cargo, en medio de un proceso que aún no ha sido explicado públicamente en detalle.

La presentación del recurso fue confirmada por el presidente de la junta directiva del Itse, Gabriel Diez, quien aseguró que ya fue recibido y será evaluado en los próximos días antes de emitir una decisión formal.

Presidente del Conep, Gabriel Diez Montilla. Elysée Fernández

La institución se encuentra actualmente sometida a dos procesos de auditoría simultáneos: uno realizado por la Contraloría General de la República desde octubre y otro a cargo de una firma externa independiente. Esta segunda auditoría fue solicitada por el propio Itse en 2022 como parte de sus mecanismos de integridad y transparencia.

La directiva subrayó que ambos procesos forman parte de los controles regulares de supervisión y mejora continua que caracterizan al Itse. En lugar de Gómez, fue designada como gerente educativa encargada Suzanne Saez, quien asumirá todas las funciones y responsabilidades del cargo hasta el regreso de la titular.

La polémica

Durante la sustentación del presupuesto, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, advirtió a la rectora sobre la situación financiera de la institución. En ese momento, Chapman señaló que el Itse “tiene una ejecución supremamente baja, una gestión administrativa que deja mucho de qué hablar” y que “podría lograr mejores resultados”. Agregó que el instituto ha perdido oportunidades de cooperación internacional debido a la falta de ejecución.

Instalaciones del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) en Tocumen. Archivo

No obstante, la rectora respondió que esos fondos no se han entregado. “Se ha dicho que nuestra ejecución es baja. ¿De dónde salen estas cifras? Resulta imposible medir una ejecución presupuestaria solo con base en el presupuesto ley; es necesario verificar el presupuesto disponible”, subrayó.

Gómez explicó que, a pesar de contar con un presupuesto ley de 69 millones de dólares para este año, cuatro retenciones practicadas por el MEF redujeron los fondos disponibles a poco más de 24 millones de dólares.