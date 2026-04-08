Panamá, 08 de abril del 2026

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    NEPOTISMO

    Directora nacional mantenía bajo su supervisión a su cónyuge; Antai aplica sanciones

    José González Pinilla
    Directora nacional mantenía bajo su supervisión a su cónyuge; Antai aplica sanciones
    Fachada del IPHE. Cortesía

    Varios casos de nepotismo fueron detectados en diversas instituciones del Estado en las últimas semanas.

    A través de un comunicado, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) detalló que fueron sancionados 15 funcionarios por diversos casos, principalmente relacionados con nepotismo.

    Uno de los casos sobresalientes es el de una directora nacional del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), quien mantenía bajo su supervisión directa a su cónyuge.

    Tras un “proceso de investigación exhaustiva”, la Antai logró determinar el vínculo. El funcionario fue destituido y la directora recibió una sanción económica equivalente al 50% de su salario.

    Otro caso de nepotismo fue detectado en la Universidad de Panamá (UP). Según la Antai, en la extensión universitaria de Veraguas existía un conflicto de interés, ya que dos funcionarios con vínculo conyugal laboraban dentro de la misma unidad administrativa. Ambos fueron sancionados.

    En tanto, en la sede de la UP en Panamá fueron sancionados otros dos funcionarios por mantener vínculos familiares.

    Mientras que en la Alcaldía de Colón se detectaron actos de nepotismo por parte de dos funcionarias: una de ellas fue destituida y la otra sancionada.

    En la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), la Antai recomendó la destitución de cinco funcionarios por nepotismo.

    Además, un funcionario del Ministerio de Vivienda recibió una multa económica equivalente al 50% de su salario por el “uso inadecuado” de sus horas laborables. En tanto, en el Ministerio de Comercio e Industrias fue sancionada otra funcionaria por no cumplir con los requisitos para ocupar un cargo clave.

    José González Pinilla

    Editor

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