Doce años, 26 mil piezas y una promesa: el Marta podría abrir en diciembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ministra de Cultura, Maruja Herrera, anticipó que el Marta reabrirá a finales de diciembre con museografía moderna e interactiva, tras más de una década cerrado.

El Museo Antropológico Reina Torres de Araúz (Marta) podría reabrir sus puertas en diciembre de este año.

Así lo anticipó la ministra de Cultura, Maruja Herrera, en una entrevista con La Prensa el pasado jueves al margen del foro Mujer 2026, un encuentro de mujeres líderes de distintos sectores organizado por este medio junto a la revista Ellas.

“Es una deuda histórica profunda. Tenemos a una mujer que nos inspiró muchísimo, que fue Reina Torres de Araúz. El museo recoge la historia de la Nación en un solo lugar, que además era el ferrocarril. Aspiramos en esta administración cumplir con esa deuda histórica. Se nos debe entregar en diciembre. Finales de diciembre sería mi aspiración. Me puedo ir a principios de enero, pero yo quiero ser muy firme en que a finales de diciembre tendremos el Reina Torres de Araúz”, afirmó.

La ministra contó que el museo tiene su bóveda para resguardar toda la colección y adelantó que tendrá museografía moderna para que todos los panameños puedan recorrer la historia del país de forma didáctica e interactiva.

Reina Torres de Araúz fue profesora y etnógrafa, además de antropóloga. LP/Archivo

Fue fundado en 1976 como Museo del Hombre Panameño, es el principal espacio dedicado a la antropología en el país y resguarda miles de piezas arqueológicas, etnográficas y de orfebrería que documentan la historia precolombina y contemporánea de Panamá. Se trata de más de 26 mil piezas.

Su restauración integral incluye la rehabilitación del edificio histórico, antigua estación del ferrocarril, la construcción de nuevos espacios de conservación y el desarrollo de una propuesta museográfica contemporánea. Las obras quedaron en pausa en el gobierno pasado.

El Museo Reina Torres de Araúz forma parte de los proyectos prioritarios.

El proyecto contempla también áreas para exhibiciones permanentes y temporales, así como espacios educativos, con el objetivo de convertir el museo en un centro de conocimiento y encuentro ciudadano.

La historia del istmo

La colección de cerámica, orfebrería y objetos etnográficos, narran la historia del istmo desde épocas precolombinas hasta la actualidad, lo que refuerza su valor como uno de los principales repositorios del patrimonio cultural panameño.

Está cerrado desde 2013. En 2020 se dio inicio a las obras de restauración, pero han enfrentado múltiples tropiezos. Se paralizaron en 2023.

El proyecto avanzó a trompicones: primero se demoró la entrega del anticipo financiero, luego cambiaron de contratista y, en medio de la obra, aparecieron hallazgos arqueológicos imprevistos que obligaron a replantear el ritmo de los trabajos.

¿Quién fue Reina Torres de Araúz?

Reina Torres de Araúz (1932–1982) fue una de las figuras más influyentes en el estudio de la antropología en Panamá y una pionera en la investigación de las culturas indígenas del país. Fundadora del Museo del Hombre Panameño, hoy Museo Antropológico que lleva su nombre, impulsó la creación de espacios dedicados a la conservación y divulgación del patrimonio cultural, en un momento en que estos esfuerzos eran aún incipientes en la agenda estatal.

Su trabajo académico y de campo se centró en documentar las tradiciones, lenguas y modos de vida de los pueblos originarios, aportando una base clave para la comprensión de la identidad nacional. Además de su labor investigativa, Torres de Araúz promovió la institucionalización de la antropología en Panamá, hecho que dejó un legado que hoy sustenta buena parte de las políticas culturales y de preservación del patrimonio.