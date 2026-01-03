Documento clave: los detalles de la acusación formal contra el ‘narcodictador’ Nicolás Maduro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Se le acusa de formar parte de un cartel que provocó la muerte de miles de estadounidenses.

La acusación formal emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos detalla cargos graves contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos por liderar una estructura criminal denominada el Cartel de los Soles.

El documento sostiene que el régimen utilizó el poder estatal para colaborar con grupos narcoterroristas y facilitar el envío masivo de cocaína hacia territorio estadounidense durante décadas.

Según el texto, figuras cercanas al mandatario, incluyendo a su esposa Cilia Flores y su hijo, participaron activamente en operaciones de lavado de dineroy protección logística para traficantes internacionales.

Los cargos incluyen conspiración para el narcoterrorismo, importación de sustancias controladas y posesión ilegal de armamento pesado y explosivos. En conjunto, las fuentes describen una red de corrupción sistémica donde las instituciones públicas fueron desviadas para beneficiar económicamente a la élite gobernante mediante el crimen transnacional.

Los acusados y sus roles

• Nicolás Maduro Moros: descrito como el gobernante de facto e ilegítimo de Venezuela. Se le acusa de usar pasaportes diplomáticos para proteger a narcotraficantes y de facilitar el lavado de dinero mediante vuelos privados bajo cobertura diplomática.

La acusación señala que Maduro ha estado a la vanguardia de esta estructura criminal, utilizando su autoridad para proteger cargamentos de droga y facilitar el lavado de dinero mediante el uso de pasaportes diplomáticos y vuelos privados bajo cobertura oficial.

• Diosdado Cabello Rondón: Ministro del Interior y Justicia, identificado como uno de los funcionarios más poderosos. Se alega que coordinó cargamentos masivos de cocaína y recibió sobornos millonarios para evitar el arresto de traficantes.

• Cilia Adela Flores de Maduro: Primera Dama de facto, acusada de aceptar sobornos para facilitar reuniones con autoridades antinarcóticos y de gestionar “colectivos” (bandas armadas) para proteger operaciones de droga.

• Nicolás Ernesto Maduro Guerra (“Nicolasito”): Hijo de Maduro, acusado de utilizar aviones de PDVSA para transportar paquetes de droga y de intentar enviar cargamentos de cocaína a Miami y Nueva York.

• Héctor Rusthenford Guerrero Flores (Niño Guerrero): Líder del Tren de Aragua (TdA), quien habría proporcionado seguridad armada y logística para el movimiento de cocaína a través de las costas venezolanas.

Alianzas con organizaciones narcoterroristas

El informe detalla que el régimen venezolano, denominado internamente como el “Cartel de los Soles”, ha operado en asociación con grupos designados como organizaciones terroristas extranjeras:

• FARC y ELN: Controlan la producción de cocaína en Colombia y utilizan a Venezuela como refugio seguro y punto de tránsito.

• Cartel de Sinaloa y Los Zetas: Organizaciones mexicanas que facilitan la entrada de la droga a los Estados Unidos desde puntos de transbordo en Centroamérica.

• Tren de Aragua (TdA): Utilizado para el control interno de rutas y logística dentro de Venezuela.

Cargos Criminales

La acusación se estructura en cuatro cargos principales:

1. Conspiración de narcoterrorismo: Participar en la distribución de cocaína con el fin de beneficiar a organizaciones terroristas.

2. Conspiración para la importación de cocaína: Fabricar y distribuir sustancias controladas con la intención de que sean importadas ilegalmente a Estados Unidos.

3. Posesión de ametralladoras y dispositivos Destructivos: Uso de armas de guerra para facilitar delitos de narcotráfico.

4.Conspiración para poseer armamento pesado: Acuerdo para utilizar ametralladoras y dispositivos destructivos en actividades criminales.