Donald Trump, el Canal de Panamá y lo pactado en el Tratado de Neutralidad

La tensión diplomática surgida entre Estados Unidos y Panamá a propósito de una serie de aseveraciones que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y altos funcionarios de su Administración vienen haciendo —desde antes de tomar posesión el 20 de enero de 2025—, han puesto en boga la lucha por la soberanía nacional y, por ende, el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal y al Funcionamiento del Canal de Panamá.

El 7 de septiembre de 2025 se cumplirán 48 años de la firma de ese pacto, de allí que podríamos decir que al menos dos generaciones no tienen memoria directa de ese hecho, y los sucesos que los rodearon, y la anterior a ellos apenas vivía sus primeros años de infancia cuando el histórico momento sucedió, por tanto, no se vieron involucradas y podrían no conocer el tratado que ató la vida del istmo a Estados Unidos a perpetuidad.

La situación también hace propicio recordar declaraciones que diera el entonces jefe de Gobierno, Omar Torrijos Herrera, a la revista Le Express, y de lo cual dio cuenta una noticia aparecida en la portada del diario La Estrella de Panamá el 10 de octubre de 1977.

El hombre fuerte de la época aseguró que “ el derecho de intervención de EU no está claramente definido en el tratado ” y que el tratado podría “ servir de instrumento legal para aquellos que sientan la tentación de intervenir con fuerzas militares ”. Ese día también expresó que “ el derecho a la intervención es el precio que tuvo que pagar mi generación para poner fin a la presencia perpetua de Estados Unidos sobre una parte de nuestro territorio ”.

Aquí, algunos datos relevantes:

El Tratado de Neutralidad hace parte de los Tratados Torrijos-Carter, pactados entre el jefe de gobierno de la época, Omar Torrijos Herrera —llegado al poder producto de un Golpe de Estado en 1968— y el presidente de Estados Unidos, James Carter, el 7 de septiembre de 1977, y que entraron en vigor en 1979.

Los Tratados Torrijos-Carter se pactaron en el marco de una lucha generacional que tuvo su momento cumbre en los sucesos del 9 de enero de 1964, cuando, en un intento por enarbolar la bandera panameña en la Balboa High School —como había sido acordado entre los gobiernos de ambas naciones a través del Convenio Chiari Kennedy— militares estadounidenses abrieron fuego contra los estudiantes, resultando en la muerte de 21 estudiantes panameños y unos 300 heridos.

El Tratado de Neutralidad fue la razón por la que estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá encabezaron protestas contra la firma de los Tratados Torrijos-Carter. Argumentaban, con razón, que ese tratado le daba a Estados Unidos el derecho permanente de intervenir militarmente para garantizar la neutralidad del Canal. Estudiantes que en su momento participaron de las protestas recuerdan que la campaña por el “Sí” para el plebiscito, por parte del régimen, fue apabullante y la represión a la campaña por el “No” muy fuerte.

El plebiscito que aprobó la firma de los tratados para la devolución gradual del Canal, y la franja ocupada y administrada por Estados Unidos, conocida como la Zona del Canal, tuvo lugar el 23 de octubre de 1977 y, de acuerdo a registros del Tribunal Electoral, en esta votación participaron 766,232 panameños. De esos votos emitidos, 506,805 fueron para el “Sí”, 245,117 correspondieron al “No” y hubo 14,310 votos nulos. Los resultados fueron oficializados el viernes 28 de octubre. El padrón electoral estimado fue de 800,000 votantes, de acuerdo con reportes del diario La Estrella de Panamá de la época.

Después de aprobados los Tratados Torrijos-Carter a través del plebiscito, y en el marco de la ratificación del documento por el Senado de Estados Unidos, se hicieron adiciones al documento, relativas en gran parte a la seguridad y defensa del Canal, lo que implica la posibilidad, a perpetuidad y frente a amenazas, de la presencia de Estados Unidos y su Ejército en territorio nacional. Las modificaciones que hacen parte del Instrumento de Ratificación de la República de Panamá del Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal y al funcionamiento del Canal de Panamá, incluyen: dos Enmiendas, dos Condiciones, cuatro Reservas y cinco Entendimientos. Estos instrumentos, que llevan la firma del jefe de Gobierno Omar Torrijos Herrera fueron firmados el 16 de junio de 1978.

El Tratado Concerniente a la Neutralidad lo componen:

Texto original de ocho artículos

Anexo A que establece las definiciones, en el marco de la firma del tratado para los términos Canal, Naves de guerra, Nave auxiliar, Operación interna, Armamento e Inspección.

Anexo B , que es un mapa que muestra el radio de acción del Tratado de Neutralidad, en función de la definición de Canal establecida en el Anexo A. Es decir, de 3 millas en cada desembocadura (Pacífico y Atlántico), dentro del mar territorial de Panamá, de acuerdo con el internacionalista Euclides Tapia Campos.

Protocolo al Tratado relativo a la neutralidad permanente y al funcionamiento del Canal de Panamá.

Instrumento de Ratificación de la República de Panamá del Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal y al funcionamiento del Canal de Panamá. Este documento es el que incluye las modificaciones hechas por el Senado después del plebiscito.

Protocolo del Canje de Instrumentos de Ratificación relativo al Tratado Concerniente a la Neutralidad permanente y al Funcionamiento del Canal.

Conozca el Tratado de Neutralidad

Como un aporte a la discusión y a la comprensión de la historia nacional, ponemos a su disposición el Tratado de Neutralidad con sus anexos (el único que no encontrará es el Anexo B).

Algunos hechos sobre el plebiscito de 1977

Durante el desarrollo de la consulta popular y para actuar como observadores, el 23 de octubre de 1977 estuvo en el país, por invitación de Omar Torrijos, una comisión de la Organización de Naciones Unidas. El grupo estuvo encabezado por un enviado especial del Secretario General, quien no pudo asistir personalmente porque la fecha de la votación coincidía con la realización de la Asamblea General de ese año.

En el informe final de su visita, firmado por Erik Suy, Secretario General Adjunto y Asesor Jurídico del organismo multilateral —actuando como representante del Secretario General— concluyeron que el proceso estuvo “bien organizado” y se desarrolló en un “ambiente de tranquilidad”. No obstante también reportaron “ligeras anomalías en algunos puestos electorales” que, se lee en el documento, ”con frecuencia se corrigieron inmediatamente".

La información consta en una carta con fecha 16 de diciembre de 1977, presentada por Jorge E. Illueca, embajador Representante Permanente, durante el Trigésimo Segundo Período de Sesiones.

“Tengo el honor de solicitar a Vuestra Excelencia, en cumplimiento de instrucciones de mi Gobierno, que en relación con el tema 50 del programa tenga a bien distribuir entre los Estados Miembros, como documento de la Asamblea General el informe de la Misión del Representante Especial del Secretario General para presenciar el plebiscito celebrado en Panamá el 23 de octubre de 1977 sobre los Tratados del Canal de Panamá (véase anexo I) y el Acta de la sesión extraordinaria del Tribunal Electoral sobre el cómputo de las votaciones del plebiscito ya mencionado, cuyo facsímil se acompaña (véase anexo II)”.

Conozca el Tratado Torrijos-Carter

También les compartimos, para su análisis en el marco de los hechos que se presentan día a día el Tratado Torrijos-Carter, que consta de:

Un Preámbulo y XIV artículos;

Un Anexo relativo a los Procedimientos para la cesación o transferencia de las actividades llevadas a cabo por la Compañía del Canal de Panamá y el Gobierno de la Zona del Canal y una lista ilustrativa de las funciones que serán desempeñadas por la Comisión del Canal de Panamá; y

Un Acta convenida sobre el Tratado del Canal de Panamá que incluye aclaraciones, explicaciones o precisiones relacionadas con diversos artículos del tratado.

Versión en inglés del tratado

Las constantes amenazas del presidente Trump a la soberanía de Panamá sobre su Canal tuvo su más reciente episodio la noche del 20 de febrero. Durante su discurso en la cena de gala de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), el mandatario estadounidense reiteró una serie de mentiras y expresó: “Tenemos que recuperar el Canal de Panamá porque ese no era el trato”.

El tema del Canal es prioridad para Trump. Alvin Holsey, comandante del Comando Sur estuvo en Panamá el 19 y 20 de febrero. El secretario de Estado, Marco Rubio, comenzó su primera gira oficial el 2 y 3 de febrero. Y está prevista la visita de otro funcionario de seguridad.

