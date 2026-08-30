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    Siniestro vial

    Dos agentes de la Aeronaval mueren en accidente de tránsito en Colón

    La institución y el presidente Mulino expresaron sus condolencias tras el siniestro vial.

    Martha Vanessa Concepción
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    Dos agentes de la Aeronaval mueren en accidente de tránsito en Colón
    Dos agentes de la Aeronaval mueren en accidente de tránsito en Colón.

    Dos agentes pertenecientes al Servicio Especial Motorizado de la Policía del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) fallecieron en un accidente de tránsito que se registró este domingo 30 de agosto de 2026 en el sector de Playa Chiquita, ubicado en la Costa Arriba de la provincia de Colón.

    De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la institución, los uniformados perdieron la vida de forma instantánea mientras se encontraban desplegados en la zona atlántica cumpliendo con sus funciones laborales asignadas.

    Dos agentes de la Aeronaval mueren en accidente de tránsito en Colón
    Dos agentes de la Aeronaval mueren en accidente de tránsito en Colón

    Hasta el momento, el Senan no ha revelado la identidad de las víctimas ni las causas exactas que provocaron el percance vial.

    Ante este lamentable suceso, la entidad policial informó que trabaja de manera coordinada con las autoridades competentes para llevar a cabo las diligencias pertinentes y esclarecer el origen del siniestro.

    “La Familia Aeronaval lamenta profundamente esta irreparable pérdida”, puntualizó el reporte oficial.

    La tragedia generó una inmediata reacción a nivel gubernamental.

    El presidente José Raúl Mulino, manifestó su pesar a través de su cuenta oficial en la red social X, donde envió un mensaje de apoyo: “Mis condolencias a familiares y compañeros de unidades fallecidas en accidente de tránsito en Palmira, Colón. Muy triste. Sirviéndole al país! QEPD”, expresó el mandatario.

    Martha Vanessa Concepción

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