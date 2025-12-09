Dos aviones de combate F-18 de Estados Unidos sobrevuelan el golfo de Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En medio de las tensiones políticas entre Estados Unidos y Venezuela, dos aeronaves de combate F-18 de la Fuerza Aérea estadounidense fueron divisadas por los radares sobre el Golfo de Venezuela, entre los estados Zulia y Falcón, región donde hay varias zonas petroleras, pozos de perforación gasífera y refinerías como Punta Cardón.

El sobrevuelo de estas naves militares fue observado en tiempo real por miles de espectadores del mundo de la aviación, fanáticos aeronáuticos y usuarios en general a través de la plataforma tecnológica de rastreo de vuelos Flightradar24, en la que se podía apreciar cómo las aeronaves daban varios pases de vuelo hasta formar una especie de símbolo del infinito o una figura similar a un doble ocho.

“Encabezando nuestra lista de vuelos más seguidos en este momento: un par de F/A-18 de la Marina de los Estados Unidos sobre el Golfo de Venezuela”, publicó la plataforma en su cuenta X.

El sobrevuelo fue seguido por miles de personas.

El vuelo de estas aeronaves estuvo activo por varios minutos, de manera que los radares de rastreo y tracking pudieran divisarlas.

Los aviones se identificaron como “Rhino11 y Rhino12” (Rinoceronte) que es el apodo de los F/A-18 Super Hornet, las aeronaves de combate multifunción de la Armada de Estados Unidos.

En las últimas semanas, las interferencias sobre el espacio aéreo venezolano se han incrementado, afectando los sistemas de navegación de los aviones comerciales y en algunos casos invisibilizando ante los radares los vuelos de algunas aeronaves.

Las aeronaves de combate de Estados Unidos se indentificaron como Rhino11 y Rhino12 en el radar.

Desde agosto de este año, el Gobierno de Donald Trump ha enviado tropas, portaaviones y buques portamisiles al Caribe cerca de Venezuela, en una operación denominada ‘Lanza del Sur’, en la que ha atacado a más de una veintena de lanchas que transportaban presuntamente droga en el Caribe y algunas en el Pacífico.

Las tensiones geopolíticas han pasado del mar al aire, puesto que la Administración Federal de Aviación (FAA) alertó a los aviones comerciales a evitar el espacio aéreo venezolano y extremar las medidas de seguridad, ante los ejercicios militares que se efectúan en la zona, lo que desencadenó la suspensión de vuelos de más de 10 aerolíneas internacionales, entre ellas Copa Airlines, que suspendió vuelos desde el 4 de diciembre.

Fotos de dos aviones F/A-18 de la marina de Estados Unidos. Foto de Robert Frola - Flickr, GFDL

El gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado reiteradamente la intromisión de Estados Unidos, calificándola de amenazas que atentan contra la soberanía venezolana. Según Caracas, lo que algunos en Washington presentan como operaciones contra el narcotráfico —con despliegue militar en el Caribe— no son más que maniobras de agresión, “terrorismo psicológico” y preparación para un posible cambio de régimen según reseñó EFE.

Mientras tanto, en el espacio aéreo venezolano solo se divisan aeronaves nacionales de ese país: Avior, Rutaca, Laser, Estelar, Turpial y Conviasa, que han incrementado vuelos a la frontera con Colombia, así como a Bogotá, Medellín, Cartagena, Barbados y Panamá, para atender a los viajeros varados por las suspensiones de operaciones de aerolíneas internacionales.