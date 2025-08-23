Panamá, 23 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    LIMPIEZA DE RÍOS

    Dos consorcios presentan oferta en millonaria licitación que impulsa Mizrachi

    José González Pinilla
    Dos consorcios presentan oferta en millonaria licitación que impulsa Mizrachi
    Mayer Mizrachi visitó a Wanda antes de las elecciones de 2024. En ese momento señaló que este tipo de iniciativas debían ir acompañadas de conciencia ciudadana desde los hogares, promoviendo la separación de residuos para evitar que lleguen a los ríos. Archivo.

    Dos consorcios presentaron ofertas en la licitación pública para la limpieza de dos ríos importantes de la ciudad y del litoral de playas de la Bahía de Panamá.

    +info

    Limpieza de dos ríos y la Bahía costará $4.9 millones; Alcaldía de Panamá busca contratista Licitación de $5 millones de Mizrachi para limpiar ríos genera alerta por posible duplicidad

    Se trata del Consorcio Río Verde, conformado por BECV Consulting Group, Corporación Grupo OTI, S.A. y Áreas Verde Panamá, S.A.; y del Consorcio Panamá Smart Clean, integrado por Construcciones y Ventanas Gana, S.A., Inversiones y Proyectos Asociados, S.A., ECOSEPTIC Panamá Corp. y Mantenimiento y Servicio JFL, S.A.

    El Municipio de Panamá, que impulsa esta licitación, fijó un precio de referencia de $4.9 millones.

    La apertura de sobres se realizó el viernes 22 de agosto.

    El Consorcio Río Verde ofertó $4.8 millones, mientras que Panamá Smart Clean propuso $4.2 millones.

    La comuna capitalina, dirigida por el alcalde Mayer Mizrachi, busca impulsar el saneamiento, la recolección de residuos sólidos y la descontaminación de los cauces de los ríos Matías Hernández y Río Abajo, así como de la Bahía de Panamá, desde la calzada de Amador hasta Costa del Este.

    Dos consorcios presentan oferta en millonaria licitación que impulsa Mizrachi
    Basura en la Bahía de Panamá. Cortesía/Municipio de Panamá

    Actualmente, ambos ríos presentan una “preocupante acumulación” de sedimentos y desechos, según informó la Alcaldía.

    La empresa que resulte adjudicada deberá retirar basura flotante, escombros y distintos residuos presentes en los ríos, labores que hoy en día realiza parcialmente la organización sin fines de lucro Marea Verde, con apoyo del sector privado.

    Esta fundación opera una rueda hidráulica recolectora a la que ha bautizado como “Wanda Díaz”.

    En un comunicado, la Alcaldía aclaró que el proyecto no sustituye el trabajo de otras organizaciones, sino que lo "complementa".

    “Cuidar el ambiente es cuidar de todos”, destacó Yarelys Gómez, subdirectora de Gestión Ambiental.

    El contrato, financiado con fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización, tendrá una duración de 485 días: 60 para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 365 días de prestación del servicio y 60 para el cierre administrativo y técnico del proyecto.

    Adjuntos

    Consorcios presentan oferta.pdf

    José González Pinilla

    Editor


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aeropuerto de Albrook tendrá que ser mudado para dar paso a la gran estación del tren Panamá-David. Leer más
    • Aduanas retiene cajas con dinero extranjero oculto en encomienda de bus Panamá–David. Leer más
    • Dónde estarán las agroferias del IMA el 21 de agosto: horarios y sedes. Leer más
    • Jubilados no han recibido bono de $50 de agosto; CSS espera aprobación del MEF. Leer más
    • Estos son los nuevos precios de los combustibles; se registra leve disminución. Leer más
    • Gobierno busca el dinero para pagar bono de $50 a jubilados y pensionados. Leer más
    • Línea 3 del Metro: el túnel bajo el Canal alcanza 38% de avance. Leer más