Dos consorcios presentan oferta en millonaria licitación que impulsa Mizrachi

Dos consorcios presentaron ofertas en la licitación pública para la limpieza de dos ríos importantes de la ciudad y del litoral de playas de la Bahía de Panamá.

Se trata del Consorcio Río Verde, conformado por BECV Consulting Group, Corporación Grupo OTI, S.A. y Áreas Verde Panamá, S.A.; y del Consorcio Panamá Smart Clean, integrado por Construcciones y Ventanas Gana, S.A., Inversiones y Proyectos Asociados, S.A., ECOSEPTIC Panamá Corp. y Mantenimiento y Servicio JFL, S.A.

El Municipio de Panamá, que impulsa esta licitación, fijó un precio de referencia de $4.9 millones.

La apertura de sobres se realizó el viernes 22 de agosto.

El Consorcio Río Verde ofertó $4.8 millones, mientras que Panamá Smart Clean propuso $4.2 millones.

La comuna capitalina, dirigida por el alcalde Mayer Mizrachi, busca impulsar el saneamiento, la recolección de residuos sólidos y la descontaminación de los cauces de los ríos Matías Hernández y Río Abajo, así como de la Bahía de Panamá, desde la calzada de Amador hasta Costa del Este.

Actualmente, ambos ríos presentan una “preocupante acumulación” de sedimentos y desechos, según informó la Alcaldía.

La empresa que resulte adjudicada deberá retirar basura flotante, escombros y distintos residuos presentes en los ríos, labores que hoy en día realiza parcialmente la organización sin fines de lucro Marea Verde, con apoyo del sector privado.

Esta fundación opera una rueda hidráulica recolectora a la que ha bautizado como “Wanda Díaz”.

En un comunicado, la Alcaldía aclaró que el proyecto no sustituye el trabajo de otras organizaciones, sino que lo "complementa".

“Cuidar el ambiente es cuidar de todos”, destacó Yarelys Gómez, subdirectora de Gestión Ambiental.

El contrato, financiado con fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización, tendrá una duración de 485 días: 60 para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 365 días de prestación del servicio y 60 para el cierre administrativo y técnico del proyecto.