Dos empresas ofertan para la ampliación del Corredor de las Playas; el precio de referencia es de $250 millones

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó este miércoles 3 de diciembre que dos empresas presentaron ofertas en la licitación pública para la ampliación del Corredor de las Playas.

El precio de referencia de la obra es de $250 millones y el proyecto de ampliación comprende el tramo El Espino–Sajalices y la variante de Campana.

Con este proyecto se espera mejorar la movilidad y la seguridad vial del sector oeste del país, el cual fue declarado como de interés público por el Consejo de Gabinete.

Las propuestas fueron anunciadas en el siguiente orden:

Consorcio I & C Panamá, conformado por Constructora Urbana, S.A. (Cusa) e ININCO, S.A., con una oferta de $265.3 millones.

Constructora MECO, S.A., con una propuesta de $228.4 millones.

El MOP recordó que la obra contempla una extensión de aproximadamente 20 kilómetros de carretera e incluye la ampliación de cuatro a seis carriles del Corredor de las Playas en el tramo de la carretera Panamericana, que inicia en El Espino (La Chorrera) y culmina en Sajalices (Chame).

Además, el proyecto incluye la denominada variante de Campana, que consiste en un viaducto que conectará con un intercambiador en Sajalices, punto donde culmina la obra.

El MOP informó que el alcance del proyecto incluye:

Colocación de asfalto modificado de alta durabilidad.

Reubicación de servicios públicos afectados por la ampliación.

Extensión y adecuación de estructuras de drenaje.

Ampliación de puentes existentes para garantizar capacidad y seguridad.

Adquisición de servidumbres viales necesarias para el desarrollo de la infraestructura.

El MOP enfatizó que una vez completada la evaluación técnica y económica, se procederá con la adjudicación del proyecto conforme a los lineamientos de la Ley de Contrataciones Públicas.

Se estima que, tras la adjudicación y el refrendo del contrato, la orden de proceder se emitirá en el primer semestre de 2026, con una duración de obras aproximada de dos años y medio.