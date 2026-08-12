Dos empresas pujan por nuevo centro de rehabilitación de $85 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El complejo tendrá capacidad para albergar a 2,500 personas preliberadas en la etapa final del cumplimiento de sus condenas.

Dos empresas compiten por el contrato para la construcción de un complejo penitenciario especializado en resocialización y rehabilitación, cuyo precio de referencia es de $85 millones.

Se trata de Rigaservices, S.A. y el Consorcio Infraestructura Social Las Garzas. Ambas presentaron sus respectivas propuestas el pasado 28 de julio.

Rigaservices, S.A. ofertó $85.9 millones, mientras que el Consorcio Infraestructura Social Las Garzas presentó una propuesta por $88.3 millones.

Un total de 12 empresas habían mostrado interés durante el acto de homologación, pero finalmente fueron dos las que presentaron ofertas.

El nuevo centro de resocialización y rehabilitación será construido frente a los centros penitenciarios La Joyita, La Joya y La Nueva Joya, ubicados en el corregimiento de Las Garzas, al este de la capital.

La empresa que resulte ganadora deberá encargarse del estudio, diseño, construcción y equipamiento del complejo penitenciario.

Una de las justificaciones planteadas en su momento por el Ministerio de Gobierno para la construcción de esta obra fue que el sistema penitenciario panameño ha enfrentado durante las últimas décadas un “progresivo deterioro” de su capacidad para atender adecuadamente a las personas privadas de libertad.

La entidad señaló factores como la sobrepoblación, la falta de espacios dignos, la carencia de programas efectivos de reinserción social y la limitada infraestructura de apoyo para la educación y el trabajo productivo. Esta situación ha generado un ambiente adverso que dificulta los procesos de rehabilitación, indicó el ministerio.

Actualmente, Panamá concentra la mayor parte de su población penitenciaria en el complejo integrado por La Joyita, La Joya y La Nueva Joya.

Complejo penitenciario de La Joya. Archivo

Estas instalaciones fueron concebidas bajo un modelo tradicional de reclusión, orientado principalmente al encierro y la custodia, dejando en segundo plano los programas de resocialización.

Las instalaciones

El contratista ganador será responsable de la construcción de edificios residenciales para la población privada de libertad, pabellones destinados al personal de custodia y bloques complementarios para educación, talleres técnicos, salud, alimentación, deportes, cultura, visitas y servicios generales.

El complejo tendrá capacidad para albergar a 2,500 personas preliberadas en la etapa final del cumplimiento de sus condenas, bajo un régimen diferenciado de confianza y prelibertad.

Los edificios estarán distribuidos por niveles y contarán con recámaras diseñadas para un máximo de seis personas por habitación, con baños individuales, áreas de estudio y convivencia, así como circulaciones verticales.

Para los custodios se construirán dormitorios, áreas de descanso, servicios sanitarios, gimnasio, canchas deportivas, vestidores y espacios de apoyo, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para quienes estarán a cargo de la seguridad y acompañamiento durante la operación del centro.

El proyecto también contempla un área de salud y atención terapéutica, con consultorios médicos y psicológicos, además de espacios para terapia grupal.

Para la recreación de los internos se incluirán dos canchas multiuso techadas, una cancha sintética de dimensiones reducidas y un área de acondicionamiento físico, diseñadas para “fomentar el deporte, la disciplina y la integración social de la población interna”.

El complejo contará con seis aulas de docencia, dos aulas multipropósito, un laboratorio de informática, biblioteca, sala de estudio y espacios de apoyo académico para tutores y especialistas en psicopedagogía.

Las instalaciones también incluirán espacios culturales y de integración, áreas para la práctica de ajedrez y un área de oración.

Todas las edificaciones dispondrán de garitas de control, cercado perimetral, malla ciclón con fundación de bloques, estacionamientos vehiculares, accesos peatonales y vehiculares, vialidades internas, áreas verdes y espacios abiertos.