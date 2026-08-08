Dos panameños regresan este domingo tras atravesar la zona de guerra en Ucrania

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Edmar Camacho y Efraín Calvo retornan a salvo tras una operación de asistencia consular compleja, afirmó la Cancillería.

Dos panameños que se encontraban en territorio ucraniano, Edmar Camacho y Efraín Calvo, arribarán este domingo 9 de agosto a Panamá, luego de ser trasladados de manera segura hasta Polonia mediante una operación de asistencia consular informó la Cancillería panameña.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la operación culminó exitosamente este viernes. Ambos ciudadanos fueron trasladados a Polonia, donde pasaron dos noches para descansar y recuperarse del trayecto realizado desde Ucrania.

Este domingo realizarán el viaje de retorno a Panamá en la ruta Varsovia-Ámsterdam-Panamá, a bordo de la aerolínea KLM.

Imagen generada con herramientas de inteligencia artificial

Salida de una zona de conflicto

La operación tuvo como particularidad que Camacho y Calvo se encontraban dentro de territorio ucraniano, país que continúa inmerso en la guerra con Rusia.

De acuerdo con la Cancillería, el funcionario de carrera diplomática Aldo Rodríguez, de la Embajada de Panamá en Polonia, concurrente ante Ucrania, se desplazó personalmente hasta territorio ucraniano para brindar asistencia consular directa a los dos panameños y acompañarlos durante su salida.

El diplomático estableció contacto con los connacionales, se trasladó hasta el punto de encuentro previamente acordado y los acompañó durante todo el recorrido hasta el cruce de la frontera con Polonia, operación que se realizó sin incidentes y bajo condiciones de seguridad.

La Cancillería destacó la actuación de Rodríguez, quien ingresó a una zona de conflicto para cumplir con su misión de proteger y asistir a ciudadanos panameños.

Asimismo, el Gobierno panameño agradeció la colaboración del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, y la coordinación entre las autoridades diplomáticas de ambos países, que permitió concretar la salida segura de los connacionales.

Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. LP/Gabriel Rodríguez

Siete panameños recibieron asistencia

La operación forma parte de un proceso más amplio de asistencia y repatriación de siete ciudadanos panameños vinculados al contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

De ese grupo, cuatro panameños que se encontraban bajo asistencia de la misión diplomática panameña en Rusia retornaron al país la noche de este viernes en un vuelo de Turkish Airlines.

Se trata de Orlando Murillo Murillo, Dionel Villarreta Ovalles, Rennie Blake Gladstone Adolphus y Emmanuel Isaac Robert’s Bryan.

El primer ciudadano de este grupo, Adrián Gabriel González, ya había retornado a Panamá el pasado 5 de agosto.

Con el retorno de Camacho y Calvo desde Ucrania, se completará el proceso de asistencia y retorno de los siete panameños atendidos por la misión diplomática panameña en el marco de esta operación.

Unos 30 panameños vinculados a la guerra

La operación se produce en momentos en que las autoridades panameñas han señalado que tienen conocimiento de alrededor de 30 panameños que participan en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, explicó que se trata de decisiones individuales y rechazó la interpretación de que estos ciudadanos hayan viajado a la zona de conflicto únicamente por falta de empleo.

“Este es un tema muy particular de cada uno de ellos que tomó la decisión por aspectos distintos”, señaló Orillac, quien agregó que muchos son personas adultas con experiencia previa.

Según el ministro, algunos de estos panameños habían pertenecido a los estamentos de seguridad del país, ya fuera porque se jubilaron o porque dejaron de formar parte de esas instituciones por distintas circunstancias.

Con la llegada prevista para este domingo, Panamá habrá concretado el retorno de siete de sus ciudadanos que recibieron asistencia diplomática en el contexto de la guerra ruso-ucraniana.

Repatriación desde Ucrania.