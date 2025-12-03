Dos propuestas diferentes del sector de trabajadores calientan la discusión del salario mínimo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Al sol de media tarde, el piqueteo de miembros de Suntracs a las afueras de la sede del Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Laboral (Mitradel) parecía un presagio de lo que se avecinaba: desacuerdos tras la sesión de la Comisión Nacional de Salario Mínimo este miércoles 3 de diciembre.

En el quinto piso del ministerio ubicado en Plaza Edison se formo el tumulto tras la sesión. La ministra Jackeline Muñoz explicó primero. Se trataba, en sus palabras, de dos propuestas diferentes en el sector de los trabajadores, una del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) y otra de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi).

Este miércoles, en la penúltima sesión de la Comisión, era la ocasión para que cada sector sustentara su propuesta de lo que deben ser los nuevos rangos de salario mínimo.

Mientras Muñoz explicaba el desacuerdo, en el fondo se escuchaban reclamos del representante de Conusi, Ariel Muñoz. “Denunciamos el mamotreto que se ha armado aquí“, dijo.

Un cambio de directiva este año en Conato sacudió las relaciones entre ambos gremios de trabajadores, algo que se reflejó este miércoles y que llegó a reclamar el representante de Conusi, acompañado de la excandidata presidencial y economista, Maribel Gordón, en el momento tenso.

Mientras los representantes de Conusi sugirieron que el costo de vida es de $1956.52 para una pequeña familia, razón en la que basan su propuesta de salario mínimo, los de Conato pedían una propuesta que pudiera consensuarse con el sector privado o empleador, sin especificar cifras.

“Es desacertado tratar de lanzar cifras al aire y no querer hablar con la verdad al país. Tenemos 59 tasas salariales en 59 actividades distintas. Todas las personas no realizan los mismos trabajos. Hablar de un salario uniforme es irresponsable”, dijo Gustavo Herrera, representante de Conato en la mesa.

Se ha planteado en la Comisión que el medio centenar de escalas salariales que rigen actualmente queden en una sola. De momento, la división salarial depende de varios factores, donde inciden la región del país donde se trabaje, la actividad económica a la que se dedique o la cantidad de horas trabajadas.

Ante preguntas de los periodistas sobre la cifra que propone Conato, Herrera señaló que la darán a conocer el próximo martes 10 de diciembre, en la última sesión de la Comisión de Salario Mínimo, en aras de lograr un consenso con el sector empleador.

Por su parte, Conusi señaló que su propuesta no gozó de aceptación, a pesar de que Maribel Gordón aseguró que tiene “sustento técnico” y está a basada en data oficial.

Maribel Gordón, excandidata presidencial. Isaac Ortega

La ministra Muñoz, por su parte, pidió esperar que en la sesión extraordinaria del próximo martes se logre un acuerdo entre Conusi y Conato para poder entonces llegar a un consenso con el sector empleador.

Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral. LP/Alexander Arosemena

Particularmente, el sector empleador también presentó su propuesta al Mitradel este miércoles, sin embargo, no se revelaron detalles de las cifras propuestas.

Las nuevas escalas salariales mínimas deben ser consensuadas, de lo contrario, quedará en potestad del Mitradel fijar las nuevas escalas salariales antes del 31 de diciembre de 2025.

Los nuevos rangos salariales empezarían a regir desde la primera quincena de enero de 2026.

La sesión del miércoles de la Comisión Nacional de Salario Mínimo fue a puertas cerradas y el acceso a los periodistas se dio al final cuando los representantes de cada sector dieron declaraciones.