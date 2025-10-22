Panamá, 22 de octubre del 2025

    Duelo en el Partido Panameñista: impugnan la nómina de Jorge Herrera por supuestamente incumplir la paridad de género

    Eliana Morales Gil
    Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional. LP/Alexander Arosemena

    El proceso interno del Partido Panameñista tiene ahora un nuevo capítulo: la nómina encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera fue impugnada. El abogado y miembro del colectivo, Rodrigo Esquivel K., interpuso la acción ante el Comité Nacional de Elecciones de la agrupación, con el argumento de que la lista N.º 2, (la que encabeza Herrera) inscrita para las elecciones del próximo 23 de noviembre, supuestamente viola principios fundamentales de paridad y alternancia de género.

    Esquivel asegura que la postulación admitida mediante la Resolución N.º 003-2025, emitida el 18 de octubre, incumple normas del Código Electoral y disposiciones del propio partido. Según su escrito, la nómina no solo rompe el equilibrio entre hombres y mujeres, sino que también ignora reglas de alternancia obligatorias entre candidatos principales y suplentes.

    Duelo en el Partido Panameñista: impugnan la nómina de Jorge Herrera por supuestamente incumplir la paridad de género
    El Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera. LP / Alexander Arosemena

    El abogado detalla que varias duplas de la lista repiten el mismo género en ambos cargos, lo que contraviene el artículo 373 del Código Electoral. Esa disposición exige que cada candidato principal tenga un suplente del género opuesto, para asegurar una representación equitativa. Además, el Decreto 19 de 2022 refuerza esa obligación en todos los niveles de elección interna.

    “El diseño de la lista desconoce la esencia de la paridad”, sostiene Esquivel en su impugnación. Afirma que la estructura presentada por Herrera desbalancea la composición exigida para los 16 cargos principales y 16 suplentes de la junta directiva nacional, que deberían distribuirse en partes iguales entre hombres y mujeres.

    Duelo en el Partido Panameñista: impugnan la nómina de Jorge Herrera por supuestamente incumplir la paridad de género
    Jorge Herrera oficializa su candidatura a la Presidencia del Partido Panameñista. Cortesía @panamenistas

    El documento también denuncia el incumplimiento del artículo 111 del Código Electoral, que obliga a los partidos a promover mecanismos efectivos para garantizar la participación femenina en sus órganos directivos. Esquivel acusa a la dirigencia panameñista de incurrir en un “desvío de poder” al permitir una nómina que, a su juicio, vulnera la igualdad sustantiva y debilita la confianza interna en el proceso.

    El recurso pide al Comité Nacional de Elecciones verificar las irregularidades señaladas, anular parcialmente la resolución que admitió la lista de Herrera y rechazar su postulación. La solicitud busca que el partido aplique de manera estricta las normas que regulan la representación de género, tanto en la junta directiva nacional como en el directorio nacional.

    El partido debe ahorá resolver la impugnación.

    Herrera disputará la presidencia del Partido Panameñista con el empresario Carlos Raúl Piad, en medio de los intentos por reorganizar una agrupación que en las elecciones de 2024 sufrió una de sus peores derrotas electorales.

    Duelo en el Partido Panameñista: impugnan la nómina de Jorge Herrera por supuestamente incumplir la paridad de género
    Carlos Raúl Piad, aspirante a la presidencia del Partido Panameñista. LP/Jean Carlo Mendoza.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política


