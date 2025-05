Duke: ‘Auditoría de Contraloría en la Asamblea no debe ser un show mediático’

Exclusivo Suscriptores

Muy cerca del control de la bancada de la coalición Vamos en la Asamblea Nacional se encontrará, una vez más, el diputado Luis Duke, reelecto como subjefe para acompañar ahora a Roberto Zúñiga, nuevo jefe de la bancada legislativa.

Superan un convulso primer periodo legislativo, donde la Contraloría General de la República efectuó una severa auditoría sobre las planillas del Órgano Legislativo. Sin embargo, Duke ha sido una de las voces críticas de la medida por un error que, asegura, se cometió con su planilla de personal permanente, donde aparecieron hasta 12 personas, cuando en su despacho solo trabajan 7.

“Ya recibí respuesta de la Asamblea y me contestaron que no tengo personal permanente asignado a mi planilla y tampoco lo he solicitado, que es la práctica común que tienen otros diputados. Además me indicaron el número correcto de personal asignado a mi planilla es de 7 personas, pero lamentablemente la Contraloría cometió un error y me lo aceptó a mí”, detalló Duke en entrevista con La Prensa este jueves 15 de mayo.

El diputado asegura que fue a Contraloría a entregar una carta para que se corrija la información sobre su planilla, pero apunta que hasta el momento “el contralor, Anel Flores, no le ha dado la cara respecto a ese tema”. Este medio consultó a la Contraloría sobre las razones del error, pero señalaron que para aclarar su situación, el diputado debía acudir al departamento de Recursos Humanos en la Asamblea. Sin embargo, en el Legislativo aseguraron a Duke que en su planilla solo hay 7 personas, no 12.

En la página web de la Contraloría para consultar pagos de planillas y donaciones por diputado de la Asamblea Nacional, la información correspondiente al año 2025 no se encuentra disponible.

“Estoy a favor de la auditoría y las botellas deben irse, pero generar irregularidades durante una auditoría genera preocupación”, dijo el diputado.

Respecto a la efectividad de la auditoría, en momentos en que ya se retomaron los pagos por transferencia ACH y solo se han retenido hasta 300 pagos a funcionarios, Duke señala que “el contralor tiene claro quiénes son las botellas [funcionarios que cobran pero evaden sus responsabilidades] y no solamente de la Asamblea. Creo que tiene claro quiénes son en todas las instituciones, pero hay que tomar acciones. Yo pienso que esto no debe ser un show mediático, debe terminar en acciones concretas. El pueblo ya está cansado de que se estén robando su plata y que nadie pague en la cárcel”, apuntó el diputado.

Panorama legislativo

“Janine Prado deja la vara muy alta”, reconoce Duke sobre el periodo legislativo que le espera junto a Zúñiga. Prado lideró a los 20 diputados electos por vía de la libre postulación durante su estreno en el Legislativo, donde por primera vez un colectivo con estas características formaba una bancada mayoritaria.

Uno de los objetivos principales en la nueva legislatura será reconstruir la confianza que los ciudadanos depositaron en el colectivo y sus figuras divergentes frente a los partidos políticos. “La diferencia es que nosotros buscamos un debate de ideas, argumentos y posturas, más allá de un debate que busque prebendas o algún beneficio que se pueda obtener del gobierno”, señaló Duke, aludiendo a casos que se han dado en diversas comisiones del Legislativo.

El rejuego de poder que describe Duke lo enmarca, además, en uno de los últimos nombramientos del Ejecutivo en medio de las sesiones extraordinarias en el Legislativo: Carlos Godoy como director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).

“Los que más llaman la atención son los auxilios económicos que esta persona pudo haber recibido en el periodo anterior, un periodo gobernado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), y recibir un auxilio en la situación en la que ya fue director de la institución deja mucho sin sabor. También cuando ha estado involucrado en el caso de las investigaciones de peculado”, apuntó Duke.

En 2014, Godoy fue mencionado en una querella penal presentada por el Ifarhu ante el Ministerio Público. La denuncia incluía acusaciones de presunto peculado y delitos contra la administración pública, relacionadas con la entrega supuestamente irregular de becas de asistencia económica educativa durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli, entre 2009 y 2014.

En cuanto a la búsqueda de la presidencia de la Asamblea Nacional por parte del colectivo, Duke prefirió no opinar, señalando que nada es seguro previo al arranque del segundo periodo de sesiones ordinarias, el próximo 1 de julio.