Duke le abre la puerta de Vamos a Richards: ‘Nadie obliga a nadie a estar donde no quiere estar’

El diputado de la bancada independiente Vamos, Luis Lucho Duke, habló este lunes sobre la crisis interna que enfrenta la agrupación, luego de que siete de sus colegas asistieron a un almuerzo con el presidente José Raúl Mulino el pasado sábado.

Duke señaló que la posible aplicación de sanciones a estos diputados es un tema que deberá resolver la junta directiva y el comité de ética de Vamos. “Yo creo que primeramente es una decisión que no recae en cada uno de nosotros, va a recaer en la junta directiva, en el comité de ética de la coalición Vamos por Panamá y nosotros esperamos de que prontamente puedan emitir una respuesta con respecto a las sanciones que se puedan realizar o no”, expresó en Eco TV.

No obstante, Duke hizo énfasis en que Vamos nació con la idea de hacer política de una manera diferente. “Nosotros nos comprometimos en venir a hacer una forma de hacer política totalmente distinta”, dijo.

Refiriéndose a Richards, manifestó que algunos de sus compañeros podrían no sentirse cómodos con esa forma de actuar. “Yo entiendo que hay compañeros que tal vez no se sienten cómodos haciendo la misma forma de hacer política que nosotros hemos venido haciendo, eso es lo que han demostrado públicamente, entre esos el diputado Betserai Richards que lo ha dicho públicamente”, señaló.

El diputado electo por el circuito 8-2, San Miguelito, envió un mensaje directo a quienes no se sienten cómodos dentro de la bancada. “Tal vez él practicaría otra forma de hacer política que tal vez para él está bien y no la discuto, la respeto. Sin embargo, si no se siente cómodo estando dentro de la forma en que nosotros hacemos política, nadie lo está obligando a quedarse. Es la voluntad de cada quien”, argumentó.

“Nadie obliga a nadie a estar donde no quiere estar”, añadió.

Duke también cuestionó el discurso de Richards, quien ha dicho que llegó a la Asamblea como independiente, es decir, sin respaldo de algún grupo o colectivo político. “Si tú ves su Twitter, él ahorita mismo tiene los colores de Frecuencia Independiente. Yo creo que él corrió con una coalición también o con una agrupación política, entonces no pueden decir que es totalmente independientes”, afirmó.

Betserai Richards, por su lado, ha cuestionado que la bancada sea manejada por “un tweet externo dando órdenes”.

El almuerzo de la discordia se celebró el sábado 5 de abril en el Club Campestre El Bramadero, ubicado en Penonomé, Coclé. Mulino invitó a los 48 diputados de la Asamblea Nacional que votaron a favor de la Ley 462, que reestructuró el sistema de seguridad social. Pero también fueron ministros, asesores, y jefes de entidades del Ejecutivo.

También asistieron otros seis diputados de Vamos: Jhonathan Vega, Manuel Samaniego, Jorge Bloise, Carlos Saldaña, Manuel Cheng y Augusto Tuto Palacios.

¿Qué es Vamos?

Vamos es una coalición política conformada por figuras independientes que surgieron de movimientos ciudadanos, organizaciones sociales y grupos juveniles. Se presentó como una alternativa a los partidos tradicionales y logró colocar a 19 diputados en la Asamblea Nacional en las elecciones de 2024. Su discurso se ha centrado en la fiscalización, la transparencia y una nueva forma de hacer política.

No obstante, Richards, quien en los comicios de 2024 fue electo por libre postulación se unió a la bancada legislativa.

El episodio profundiza la división interna que arrastra Vamos desde el debate de la Ley 462, que reformó parcialmente el sistema de seguridad social. Aquella votación partió al grupo en dos: de un lado, los que apoyaron el proyecto; del otro, los que se mantuvieron en la línea crítica. El almuerzo de Penonomé terminó de cristalizar esas diferencias.