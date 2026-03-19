Editores de Europa y América Latina firman la Declaración de Alcalá para blindar el periodismo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La firma de la Declaración de Alcalá marcó el cierre del IX Congreso de Editores CELAC-UE, celebrado en Alcalá de Henares, donde más de 50 periodistas y editores de América Latina y Europa consensuaron una hoja de ruta para enfrentar los desafíos del periodismo en la era digital.

El documento, presentado por el director del congreso, establece un decálogo que pone énfasis en el uso responsable de la tecnología, la defensa de la propiedad intelectual, la soberanía lingüística y el papel del editor como garante de la calidad informativa. También incluye compromisos con la libertad de prensa, la seguridad de los periodistas y la promoción de valores como la diversidad y la inclusión, en un contexto marcado por la proliferación de contenidos automatizados y la desinformación.

Durante la jornada final, realizada en la sede del Instituto Cervantes, el eje central de los debates fue el español como vínculo común entre ambas regiones. Participantes coincidieron en que la lengua no solo es una herramienta de comunicación, sino un elemento de cohesión cultural, política y social en un ecosistema mediático cada vez más fragmentado.

En la apertura, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, subrayó que el lenguaje tiene una función democrática y que el periodismo desempeña un papel clave al interpretar la realidad.

A lo largo del encuentro, expertos destacaron el valor del español como un activo estratégico que conecta audiencias y fortalece la presencia del mundo hispanohablante frente al dominio de contenidos en inglés.

El congreso también abordó el impacto de la inteligencia artificial en las redacciones. Editores y analistas coincidieron en que estas herramientas pueden mejorar procesos como la verificación y la distribución de contenidos, aunque advirtieron que su uso debe mantenerse bajo supervisión humana para garantizar el rigor periodístico y evitar la propagación de información falsa.

Otro de los temas centrales fue el periodismo de investigación, con referencia a experiencias como los Panama Papers, que evidencian la importancia de este tipo de trabajo frente a la corrupción y las presiones políticas. Los participantes insistieron en la necesidad de fortalecer estas áreas dentro de los medios, pese a los riesgos legales y económicos que enfrentan.

En el diálogo “Periodismo de investigación, el ejemplo de los Panamá Papers”, participaron Rolando Rodríguez, asesor de investigaciones de La Prensa (Panamá), y Rita Vásquez, directora-secretaria de la junta directiva de Corprensa. Rodríguez describió la complejidad del trabajo sobre los Panamá Papers y la importancia de la colaboración interna para proteger a los periodistas.

Vásquez resaltó la resistencia institucional frente a la persecución y la autocensura, y los asistentes fueron testigos de las declaraciones que compartieron ambos, y cómo, a pesar de las consecuencias negativas para el medio y para los trabajadores del mismo, siguen defendiendo y promoviendo el periodismo de investigación, pues, como declaró Rolando “si algo hay que lamentar en el periodismo, es la desaparición de los departamentos de investigación”.

En paralelo, se discutieron los retos del periodismo internacional en contextos de conflicto, donde la concentración del poder informativo en grandes plataformas digitales y la saturación de contenidos dificultan la construcción de narrativas rigurosas y contextualizadas.

El encuentro incluyó además un diálogo con el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, quien destacó la importancia de la cooperación iberoamericana y la defensa del derecho internacional en un escenario global marcado por tensiones geopolíticas y crisis climática. También advirtió sobre la urgencia de regular la inteligencia artificial para proteger la democracia y frenar la desinformación.

La clausura estuvo marcada por reflexiones sobre el papel de la educación, la cultura y el arte en sociedades democráticas, así como por la entrega de reconocimientos a figuras destacadas del ámbito periodístico.