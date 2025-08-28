Panamá, 29 de agosto del 2025

    MEDIOS DE COMUNICACIÓN

    Editores de Europa y América presentan decálogo para integrar la IA en el periodismo

    José González Pinilla
    Uso de la Inteligencia Artificial en el periodismo. Cortesía

    La Asociación de Editores de Europa, América Latina y el Caribe (EDITORED) presentó este jueves 28 de agosto su “Decálogo de la IA y la Comunicación”, un documento que busca marcar el rumbo sobre cómo integrar la inteligencia artificial en el ejercicio periodístico de manera ética, responsable y eficaz.

    “Es nuestra promesa a los ciudadanos y, por qué no decirlo, a nosotros mismos”, afirmó el presidente de la organización, Jesús González Mateos, al destacar que el objetivo central es que la profesión mantenga su papel como pilar insustituible de la sociedad.

    El decálogo, elaborado tras un análisis colectivo con editores de ambos continentes, propone diez principios fundamentales.

    Entre ellos figuran la defensa de la ética y la transparencia en el uso de algoritmos, la centralidad del criterio humano frente a la tecnología, y la utilización de la IA como aliada contra la desinformación.

    Otros aspectos subrayados son la personalización responsable de contenidos sin comprometer la privacidad, la automatización de tareas rutinarias para liberar tiempo de los periodistas, la exploración de nuevos formatos narrativos, y la inversión en formación continua para que profesionales y estudiantes dominen estas herramientas.

    El documento también destaca el potencial de la IA para reforzar el periodismo de investigación mediante el análisis masivo de datos, impulsar la sostenibilidad económica de los medios a través de nuevos modelos de negocio, y fomentar un futuro de coexistencia entre inteligencia humana y artificial.

    Según González Mateos, lejos de ser una amenaza, la inteligencia artificial representa una oportunidad para fortalecer la calidad, la precisión y la cercanía del periodismo con la ciudadanía.

    La iniciativa reúne a medios de más de 30 países, con una audiencia potencial estimada en 450 millones de personas.

