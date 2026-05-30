Edmundo González Urrutia llama a elecciones presidenciales en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El líder opositor venezolano y ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Edmundo González Urrutia, hizo un llamado a que se realicen nuevamente elecciones en Venezuela.

En un video transmitido por redes sociales, González Urrutia, dirigió un mensaje a los venezolanos en el que reiteró que el mandato expresado en las elecciones del 28 de julio de 2024 “es real, está documentado, está en las actas” y aseguró que “ningún fraude, ninguna amenaza, ninguna presión puede borrarlo de la historia de Venezuela”.

“A la fecha, soy el último presidente electo de Venezuela”, afirmó González Urrutia, al señalar que los venezolanos demostraron en esa jornada electoral su voluntad de cambio político. “Los venezolanos eligieron ese día la democracia, la institucionalidad, la libertad y un futuro con dignidad”, sostuvo.

En su mensaje, González Urrutia planteó la necesidad de avanzar hacia unas nuevas elecciones presidenciales con garantías. Indicó que este proceso debe servir como “instrumento ciudadano para el cambio”, contribuir a la reinstitucionalización democrática del país y sentar las bases para “un gobierno estable y verdadero que nos incluya a todos”.

El dirigente opositor detalló que unas elecciones con garantías deben contar con árbitros independientes, un registro electoral representativo de la realidad venezolana, observación nacional e internacional, pluralismo político y acceso a medios independientes.

También subrayó que existen condiciones previas que calificó como “no negociables” como “la libertad de los presos políticos, el fin de la persecución, el respeto a la Constitución y la independencia del poder electoral y del poder judicial”.

González Urrutia hizo referencia a la reciente reunión en Panamá entre María Corina Machado y las Fuerzas Democráticas de Venezuela, y aseguró que el liderazgo opositor mantiene una misma ruta política. “Estamos juntos, unidos en la misma hoja de ruta hacia el mismo destino”, expresó.

“El mandato del 28 de julio es de Venezuela. Yo soy su custodio, no su dueño”, afirmó González Urrutia, al insistir en que su compromiso es trabajar para que esa voluntad ciudadana “se convierta en libertad real, en democracia real, en un futuro que los venezolanos puedan construir en su propia tierra”.

El mensaje cerró con una afirmación dirigida a los venezolanos: “Nuestro pueblo eligió tener paz, democracia y libertad, y tiene derecho a que su elección sea honrada. Y yo, mientras tenga voz, voy a defender ese derecho, sin odio, sin violencia, pero sin rendirme”.