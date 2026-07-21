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    DIRECTIVA

    Reeligen a Eduardo Vásquez, de CD, como presidente la Comisión de Presupuesto de la Asamblea

    RM y PRD se quedan con la vicepresidencia y la secretaría de la comisión.

    José González Pinilla
    Reeligen a Eduardo Vásquez, de CD, como presidente la Comisión de Presupuesto de la Asamblea
    Eduardo Vásquez, presidente de la Comisión de Presupuesto. Foto: Cortesía Asamblea Nacional

    El diputado Eduardo Vásquez, de Cambio Democrático (CD), fue reelegido este martes 21 de julio como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2027.

    Vásquez se mantiene en el cargo con el respaldo de los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Realizando Metas (RM), el Partido Panameñista y la bancada Mixta. Ya había presidido la comisión entre julio de 2025 y junio de 2026.

    Durante la sesión, que comenzó pasadas las 3:45 p.m., el diputado panameñista Ricardo Vigil postuló a Vásquez para la presidencia de la comisión, mientras que el diputado Jhonathan Vega, de la coalición Vamos, postuló a su colega Yamireliz Chong.

    Tras la votación entre los 15 diputados que integran la comisión, Vásquez obtuvo el respaldo de 11 de sus colegas, mientras que la diputada Chong consiguió cuatro votos.

    Votaron por Vásquez los diputados Nelson Jackson, Rogelio Revello y Sergio Gálvez, de RM; Eduardo Vásquez y Carlos Afú, de CD; Javier Sucre, Benicio Robinson y Jaime Vargas, del PRD; Isaac Mosquera, de la bancada Mixta; y Ariana Coba y Ricardo Vigil, del Partido Panameñista.

    Por Chong votaron Jhonathan Vega, Yamireliz Chong y Alexandra Duke, de la coalición Vamos, y José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca).

    Información en desarrollo...

    José González Pinilla

    Editor

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