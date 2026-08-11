Ejecutivo negocia reformas eléctricas con diputados, pero deja fuera a Vamos y Seguimos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La iniciativa de ley contempla elevar los montos de sanciones a las empresas eléctricas. Los prestadores del servicio de energía eléctrica podrán ser multados hasta por $20 millones.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, sostuvo este martes 11 de agosto una reunión con diputados de Realizando Metas (RM), Cambio Democrático (CD), el Partido Revolucionario Democrático (PRD), el Partido Panameñista y la bancada Mixta, en la que abordaron las reformas al servicio y la distribución de energía.

Los diputados de las bancadas de la coalición Vamos y Seguimos no fueron invitados a la reunión.

Durante el encuentro, los diputados escucharon una “detallada exposición” sobre el paquete de reformas que el Ejecutivo presentará próximamente ante la Asamblea Nacional, informó Presidencia en un comunicado.

De acuerdo con el Ejecutivo, las modificaciones tienen como objetivo corregir distorsiones en el mercado eléctrico, fortalecer el marco regulatorio del servicio y asegurar su adecuada prestación en beneficio de la ciudadanía.

La reunión se realizó en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas y contó con la participación de Zelmar Rodríguez, administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep).

La semana pasada, el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución No. 83-26, que autoriza al ministro de la Presidencia a presentar ante el Legislativo el proyecto de ley “que modifica y adiciona artículos al Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 y dicta otras disposiciones”.

Diputados Raúl Pineda, Benicio Robinson, Didiano Pinilla, Francisco Brea, José Luis Varela, Yésica Romero, Julio De la Guardia y Manuel Cohen estuvieron en la reunión con el ministro Juan Carlos Orillac. Cortesía

“Queremos presentarles las modificaciones a la ley que regula el sector eléctrico panameño, un proyecto preparado por el Ejecutivo que busca contar con el aval de ustedes”, expresó Orillac al inicio de la reunión con los diputados.

También estuvo presente Rodrigo Rodríguez Jaramillo, secretario nacional de Energía (SNE), quien estuvo a cargo de presentar el paquete de reformas. La propuesta contempla la modificación de 19 artículos existentes y la incorporación de cuatro nuevos artículos a la Ley 6, así como la modificación de dos artículos de la Ley 26 de 29 de enero de 1996, que regula la Asep.

“Este proyecto de ley aborda aspectos muy específicos que consideramos necesario atender para beneficiar de forma directa a los usuarios y consumidores”, destacó Rodríguez Jaramillo, quien además resaltó que las reformas “son fruto de dos años de trabajo conjunto”.

Luis Eduardo Camacho de RM, así como Osman Gómez y Manuel Chen, de la bancada Mixta, se reunieron con el ministro Juan Carlos Orillac. Cortesía

Según Presidencia, los cambios a la ley buscan dar respuesta a las reiteradas quejas sobre la calidad del suministro eléctrico. Entre los principales problemas mencionados figuran las frecuentes fluctuaciones de voltaje, las interrupciones del servicio, los daños a electrodomésticos y las deficiencias en los mecanismos de atención, compensación e indemnización a los clientes.

Durante el encuentro también se destacó que el proyecto, que regirá para los próximos contratos, incorpora disposiciones para garantizar mayor transparencia en la información suministrada a los clientes y establecer plazos definidos para la atención de reclamos.

Asimismo, contempla el reconocimiento de créditos por incumplimiento de las normas de calidad por parte de las empresas distribuidoras, conforme a la reglamentación vigente, y herramientas que permitirían una supervisión más efectiva por parte de la autoridad reguladora.

La iniciativa también plantea elevar los montos de las sanciones a las empresas eléctricas. Los prestadores del servicio de energía eléctrica podrían ser multados hasta con $20 millones por infracciones a la ley o a los contratos de concesión.

En tanto, para asegurar la continuidad en la prestación del servicio, el proyecto propone que la Asep pueda intervenir a los prestadores del servicio público de electricidad durante el tiempo que tome corregir una falta, mientras se rescinda o resuelva administrativamente el contrato, o hasta la terminación de la licencia correspondiente.

La delegación de diputados estuvo encabezada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda. También participaron los perredistas Benicio Robinson y Raúl Pineda; los panameñistas José Luis Varela y Francisco Brea; los diputados de CD Yesica Romero, Diado Pinilla, Manuel Cohen y Julio De la Guardia; los de la bancada Mixta Osman Gómez y Manuel Chen, así como Luis Eduardo Camacho, de RM.

Al final del encuentro, los diputados sugirieron al Ejecutivo agendar una nueva reunión, propuesta que fue aceptada.

Vamos presentó una alternativa

Hace unas semanas, la bancada de Vamos anunció un paquete de iniciativas para reformar el sistema eléctrico antes de la renovación de las concesiones de distribución previstas para 2028, proceso que, según los diputados, representa una oportunidad para modificar las reglas del mercado antes de adjudicar nuevos contratos por los próximos 15 años.

De Izq a Der: Janine Prado, Roberto Zúñiga y Luis Duke, de la bancada Vamos. LP/Elysée Fernández

El jefe de la bancada Vamos, Jorge González, comentó que uno de los principales problemas del modelo vigente es que las empresas distribuidoras concentran también la comercialización de la energía, ya que compran la electricidad, la facturan y mantienen la relación comercial con los usuarios dentro de sus respectivas áreas de concesión.

A su juicio, esa integración limita la competencia y reduce la posibilidad de que los consumidores puedan elegir entre distintas ofertas de suministro.

González indicó que la propuesta legislativa busca separar las funciones de distribución y comercialización, permitiendo la participación de múltiples comercializadores independientes. Bajo este esquema, las distribuidoras mantendrían la operación y el mantenimiento de las redes eléctricas, mientras que distintas empresas podrían competir por ofrecer mejores condiciones a los clientes mediante la compra de energía a las generadoras.