El 54% de los contribuyentes defrauda al Estado: DGI contratará a 100 gestores de cobro

La Dirección General de Ingresos (DGI) contratará a 100 nuevos colaboradores, entre gestores de cobro, inspectores fiscales y auditores, como parte de una estrategia para reforzar la recaudación tributaria y combatir la evasión fiscal.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, una solicitud de traslado de partida por 1.2 millones, recursos que fueron avalados, para financiar las contrataciones.

De acuerdo con el ministro Chapman, la meta es recaudar $500 millones anuales. “Es poner la vara bien alta, pero creo que lo podemos lograr”, declaró el ministro el pasado jueves 8 de mayo durante su intervención.

El funcionario explicó que el plan busca optimizar la eficacia en la gestión fiscal, tras años de limitaciones operativas.

Añadió que esperan ver resultados en 18 meses, pero que harán los esfuerzos para que sean antes.

Los recursos para financiar el traslado de partido, de acuerdo con lo que explicó el ministro, provienen del mismo presupuesto de la entidad, la cual reduce otros gastos como promoción y publicidad y gastos bancarios.

Multas

Amado Barahona, director encargado de la DGI, reveló que, al asumir el cargo hace ocho meses, solo cuatro personas se encargaban de la recaudación en la capital. “Reforzamos el departamento y hasta la fecha hemos recuperado $1 millón 217 mil en multas a comercios”, detalló.

Barahona afirmó que el 54% de los contribuyentes defraudan al fisco. “¿Por qué? No está pagando, no está reportando, no está facturando. En consecuencia, es un efecto cascada. Impuesto Sobre la Renta, timbres y demás impuestos deja de pagar porque no lo está haciendo adecuadamente”, explicó.

Se estima que la evasión fiscal alcanza aproximadamente mil millones de dólares. No obstante, añadió que “puede ser un poco más”.

A propósito de estas cifras, Chapman instó a la ciudadanía a respaldar los esfuerzos del Gobierno en la lucha contra la evasión fiscal. Reiteró el llamado a exigir siempre la factura al realizar una compra, como una forma de asegurar que el comerciante registre correctamente el impuesto correspondiente.

“Tenemos que cambiar la cultura tributaria en el país, que la gente pida su factura fiscal, eso es importante porque aseguramos que no se queden con nuestra plata y le paguen al fisco”, solicitó el ministro Chapman.

El perfil para las contrataciones

El diputado independiente Roberto Zúñiga preguntó sobre los criterios de selección para los nuevos cargos.

Chapman aseguró que las contrataciones seguirán los protocolos de la Dirección de Recursos Humanos del MEF, que incluyen evaluaciones técnicas, psicoanálisis y análisis de perfiles.

“Allí jamás se preguntará cuál es su vinculación política. Es una combinación de factores que aumentan la eficacia y productividad”, afirmó.

Barahona precisó que el proceso de reclutamiento prioriza el rigor técnico, mientras Chapman adelantó que las convocatorias se publicarán en la página web del MEF y en plataformas digitales. La medida busca no solo ampliar la capacidad operativa, sino también transparentar los mecanismos de contratación en un sector clave para las finanzas públicos.

Recaudación de febrero

De acuerdo con datos de la DGI, en febrero de este año los ingresos corrientes totalizaron 503 millones de dólares, cuando el Gobierno había proyectado 594 millones. A pesar de no llegar a la meta, la recaudación sí superó los números registrados en febrero de 2024, cuando ingresaron 442.8 millones de dólares, dejando un saldo a favor de 61 millones o un 13% más.

Al analizar el informe de la DGI, se evidencia que la caída ocurrió en el apartado de ingresos no tributarios, donde se esperaba recaudar 236.7 millones de dólares, pero únicamente se reportaron 100.4 millones, lo que representa un incumplimiento del 57% con respecto a la meta establecida por el Gobierno.

En los ingresos no tributarios se contabilizan aquellos que el Estado percibe sin aplicar impuestos, y se obtienen de diversas fuentes, como el alquiler de propiedades estatales o intereses de inversiones; la participación en utilidades de empresas públicas o mixtas, como los aportes del Canal de Panamá o los dividendos de la Empresa de Transmisión Eléctrica; las tasas y derechos que pagan los ciudadanos por servicios como la expedición de licencias, registros públicos o matrículas vehiculares, entre otros.

¿Qué es la DGI?

La Dirección General de Ingresos es la entidad estatal panameña encargada de administrar, fiscalizar y recaudar los impuestos nacionales, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para el financiamiento de políticas públicas.

Como brazo ejecutor del sistema tributario, su marco normativo se sustenta principalmente en el Código Fiscal (Ley 8 de 2020), que regula los procedimientos de inspección, cobranza y sanción, así como en leyes específicas como la Ley 33 de 2010, que fortalece su autonomía técnica para combatir la evasión y optimizar la gestión recaudatoria.

Bajo esta estructura, la DGI opera como pilar estratégico en la sostenibilidad fiscal del país. Su actual director es Camilo Valdés.