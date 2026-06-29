El alcalde Mayer Mizrachi confirma que tiene 16 asesores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras una solicitud de información, el alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, confirmó que cuenta con 16 asesores, cuyo costo anual asciende a $705 mil.

De ellos, cinco desempeñan funciones en el despacho superior y los 11 restantes laboran en distintas direcciones del Municipio de Panamá. Devengan salarios que oscilan entre $2,000 y $6,000 mensuales.

En una nota dirigida al ciudadano Freddy Pittí, quien presentó la solicitud de información, el alcalde Mizrachi detalló que 14 asesores tienen nombramientos permanentes y dos fueron contratados bajo la modalidad de servicios profesionales.

“Es importante destacar que la actual administración ha realizado la menor cantidad de contrataciones de profesionales en posiciones de asesores en comparación con gestiones anteriores”, justificó el alcalde.

Durante la administración de José Luis Fábrega (2019-2024), el Municipio de Panamá tenía 22 asesores y destinaba alrededor de $68 mil mensuales al pago de sus salarios.

El ciudadano Pittí también preguntó al alcalde cuál era la justificación legal para mantener 16 asesores.

“El sustento responde a la facultad discrecional que tiene esta autoridad, otorgada por el numeral 3 del artículo 243 de la Constitución”, respondió Mizrachi. Esa disposición faculta al alcalde para nombrar y remover funcionarios municipales.

Entre los asesores con los salarios más altos figuran Alfonso Enrique Ardines Ernest y James Aparicio, con $6,000 mensuales cada uno. Les siguen Chirag Suresh Mirani Mohinani, con $5,000; y Armando Javier Solís Ardito, Cristina Mercedes Smith Enríquez, Marcos Yenquiskan Peñaranda Gaitán y Rosario Jesús Espinosa Alvarado, quienes perciben $4,000 al mes.

Asesores de la Alcaldía de Panamá.

En la nota, el alcalde Mizrachi también informó sobre la recaudación municipal. Indicó que, durante el primer trimestre de 2026 (enero-marzo), la Alcaldía recaudó $61.8 millones.

Sobre el proyecto de renovación urbana de Calle 50, cuya intervención fue estimada inicialmente en $8 millones, el alcalde alegó falta de presupuesto.

Explicó que dicho proyecto sería financiado por los fondos del IBI, que corresponden a la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles y el cual es transferido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a los 81 municipios del país.

Sin embargo, la Autoridad Nacional de Descentralización le informó que el monto de los recursos que serían transferidos sufrirían un recorte importante. Por eso, dijo, decidieron suspender el proyecto, el cual ya estaba listo para licitación.