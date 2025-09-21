El antropólogo panameño Stanley Heckadon, condecorado con la orden Belisario Porras

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El antropólogo panameño Stanley Heckadon fue condecorado por la Cancillería panameña con la orden Belisario Porras, en grado de Gran Cruz, por su legado al país y a las futuras generaciones.

La Cancillería recordó que Heckadon siempre está decidido a aprender, investigar y estudiar los grandes desafíos climáticos que Panamá ha vivido a lo largo de estas décadas. Al mismo tiempo, presentar propuestas futuras para contrarrestar sus efectos y hacerlos sostenibles y viables.

“Jamás pensé que me harían este reconocimiento. Comencé mis investigaciones en 1970 y, desde entonces, he recorrido el país de frontera a frontera, lo que me ha permitido conocer a la gente, sus usos y costumbres, sus historias”, afirmó Heckadon en el acto, el cual fue divulgado por la Cancillería.

“Muchas veces los libros de historia y geografía solo hablan de la capital, pero no de las provincias y los pueblos”, apuntó el antropólogo, autor de 12 libros.

El acto fue encabezado por el canciller, Javier Martínez Acha, quien describió a Heckadon como un científico riguroso, escritor apasionado y docente comprometido.

“Eso es lo que necesitamos en este país. Comprometido con la enseñanza, con la ética, con la patria y, sobre todo, con el civismo”, dijo Martínez Acha.

En el acto, Heckadon contó con la presencia de su esposa, Sonia de Heckadon, científicos, figuras políticas, estudiantes, amigos, familiares y directores del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cabe reseñar que Heckadon, nació en la provincia de Chiriquí en el seno de una familia campesina. Se recuerda que el científico desempeñó un papel relevante en el establecimiento de las comarcas indígenas y el sistema de parques nacionales, así como en la transición sostenible del Canal.

Heckadon es investigador emérito del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, fundador del Laboratorio Marino de Punta Galeta (Colón), y se graduó como antropólogo en la Universidad de los Andes, en Colombia. Además, posee un doctorado y una maestría en sociología por la Universidad de Essex, en Inglaterra.