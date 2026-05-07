El balance de Vamos: entre la gestión legislativa y el choque con el contralor

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Vamos, la bancada más grande de la Asamblea Nacional rindió cuentas de su trabajo en la última legislatura. En una conferencia de prensa desde el salón Carlos Titi Alvarado del Legislativo, los presidentes de comisiones hablaron de los proyectos de ley aprobados, los que están en espera, los retos, al igual que lo que se espera a partir del próximo 1 de julio, cuando se renueva la directiva del palacio Justo Arosemena.

Roberto Zúñiga, jefe de bancada, presentó los números de la agrupación: 147 anteproyectos de ley presentados, pero más de 290 si se toman en cuenta los de la legislatura anterior, 48 proyectos en segundo debate, 11 leyes de la República ya promulgadas y 7 proyectos aprobados en tercer debate que esperan la firma del presidente de la República. La bancada además presume de más del 95% de asistencia al pleno y a las comisiones.

Alexandra Brenes y Walkiria Brenes, diputadas de Vamos. LP/Elysée Fernández

“Hemos asumido el objetivo número uno de este gran reto: ser transparentes y rendir cuentas a la ciudadanía”, dijo Zúñiga. “Hemos venido a trabajar realmente para cambiar la realidad nacional”, añadió.

En la conferencia estaban presentes los presidentes de comisiones que forman parte de esta facción política. Ellos son: Alexandra Brenes (Comisión de la Mujer), Walkiria Chandler (Comisión de Relaciones Exteriores), Eduardo Gaitán (Economía y Finanzas), Lenín Ulate (Población y Ambiente) y Jorge Bloise (Educación).

Cada uno explicó el trabajo de su comisión y detalló las principales iniciativas.

El 1 de julio

La rueda de prensa también puso la mirada en los retos inmediatos. El próximo 1 de julio, con la renovación de la directiva de la Asamblea, la bancada Vamos enfrenta otro de sus exámenes políticos.

Zúñiga recordó que la bancada ya apoyó a Jorge Herrera para la presidencia del Legislativo el 1 de julio de 2025. Sobre si presentarán candidato propio o pactarán con alguna agrupación política, adelantó que lo evaluarán a medida que se acerque la fecha.

Roberto Zúñiga, jefe de bancada de Vamos. LP/Elysée Fernández

“Esta bancada accedió a apoyar al diputado y presidente Jorge Herrera, eso es un conocimiento público. Lo que va a pasar en el futuro es algo que nosotros como bancada tenemos que sentarnos a analizar”, dijo el jefe de bancada, y aclaró que la prioridad del día era otra: el balance del trabajo legislativo de la legislatura.

“Ya nos tocará como equipo sentarnos nuevamente a analizar cuáles van a ser nuestras acciones y movidas para ese primero de julio”.

La pugna con el contralor

La conferencia también dio espacio a un reclamo concreto y sin resolver: la retención de salarios a 43 funcionarios de los despachos de ocho diputados de Vamos, una medida que la bancada atribuye directamente al contralor Anel Flores y que califica de “arbitraria”.

Zúñiga destacó que los afectados siguen en sus puestos pese a la incertidumbre. “Ellos están aquí hoy, a pesar de que no tienen certezas, están aquí hoy trabajando, eso tiene que saber el país”, explicó el jefe de bancada.

La fracción legislativa exige el pago inmediato de los salarios retenidos y recuerda que la figura bajo la cual estos funcionarios laboran tiene respaldo legal desde antes de que comenzara la administración actual.

Jorge Bloise, diputado de Vamos. LP/Elysée Fernández

“Pedimos nuevamente que por favor se les restituya el salario a nuestros trabajadores y que inmediatamente se les aplique una figura que ya se les ha dado desde hace mucho tiempo, incluso desde el 30 de diciembre de 2019”, señaló.

El jefe de bancada además emplazó al presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, a intervenir en la disputa y contribuir a destrabar la controversia.

Herrera hasta ahora ha dicho poco sobre el tema. Lo que sí argumentó es que la Dirección de Recursos Humanos de la Asamblea certificó que no se ha tramitado ni autorizado licencia sin sueldo alguna respecto a los funcionarios, “por lo que no existe actuación administrativa de esta institución que sustente la adopción de dicha medida”.

Lenín Ulate, diputado de Vamos. LP/Elysée Fernández

Sin acercamientos con el Ejecutivo

El jefe de bancada fue tajante al afirmar que no existe canal alguno de coordinación entre Vamos y el Ejecutivo. “No he tenido ningún tipo de comunicación con el órgano ejecutivo. Pueden ver que con esta bancada no se ha tenido ningún tipo de comunicación”, afirmó.

En los últimos días el presidente José Raúl Mulino se reunió con las bancadas Realizando Metas y el Partido Revolucionario Democrático. A la fecha, el mandatario no ha extendido ninguna invitación formal a la bancada independiente.

“No se ha realizado ninguna invitación de parte del Ejecutivo, en este caso el presidente de la República, a esta bancada para alguna reunión en el Palacio de las Naciones”, precisó Zúñiga.