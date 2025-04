El choque político entre Torrijos y Navarro enciende las redes sociales

El ambiente político en Panamá se caldea con el cruce de declaraciones entre el expresidente Martín Torrijos y el actual ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

El enfrentamiento ocurre en un momento clave para el país, se espera la salida del expresidente Ricardo Martinelli de la sede de la Embajada de Nicaragua en Panamá, donde se refugió para evitar su detención tras la confirmación de su condena por blanqueo de capitales.

Torrijos, quien gobernó entre 2004 y 2009 y buscó regresar al poder en las elecciones de 2024, publicó un duro mensaje en redes sociales en el que criticó a la actual administración de José Raúl Mulino.

“Independientemente de si el expresidente Martinelli se va o no a Nicaragua, el futuro de los panameños no depende de eso. Ya sabíamos que ni Martinelli era Mulino, ni Mulino era Martinelli, ni que aparecería el ‘chen chen’. Esto les sirvió para ganar, pero créanme, no para gobernar”, expresó.

Según Torrijos, la nueva administración ha garantizado impunidad a quienes “se robaron el dinero de los panameños”, lo que ha llevado, según él, a una gestión marcada por la “improvisación, incoherencia, imposición y una creciente decepción”.

Incluso, le pidió a Mulino a “corregir el rumbo”, argumentando que el país necesita “instituciones fuertes, decisiones transparentes y que se hable con la verdad”.

El futuro de los panameños no depende de lo que le ocurra a Ricardo Martinelli.



Aquí, lo que sirvió para ganar no sirve para gobernar.



Presidente Mulino, usted está a tiempo de rectificar; no podemos seguir con la improvisación, la incoherencia y la imposición.



Los… pic.twitter.com/IK4HAzmMC1 — Martin Torrijos (@MartinTorrijos) April 2, 2025

Navarro no tardó en responderle a su antiguo copartidario del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

“Ahora sí lo he visto todo. El ‘dominicano’ Martín se olvida de que apoyó a Nito Cortizo y a Gabi [Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo] nombró a decenas de personas y familiares suyos en el gobierno pasado, y fue corresponsable directo del desastre que heredamos”, afirmó Navarro.

El ministro también lanzó una dura crítica personal: “Antes de hacerse el valiente y bravucón, este cobarde y traidor debería pedir perdón por la traición a su padre, a su apellido y al partido de Omar. Y tener la humildad para aceptar el resultado del 2024″

Aunque hoy están en bandos distintos, ambos tienen una historia política salpicada de similitudes: fueron secretarios generales del PRD en distintos momentos, compartieron trincheras y proyectos. Navarro, también intentó llegar al Palacio de Las Garzas en las elecciones de 2014.

Ahora si lo he visto todo: El “dominicano” Martín se olvida que apoyó a Nito Cortizo y a Gabi; nombró a decenas de personas y familiares de él en el gobierno pasado; y fue el gran corresponsable directo del desastre que heredamos.



Antes de hacerse el valiente y bravucón, este… https://t.co/AOemFhIyl0 — Juan Carlos Navarro (@juancanavarro) April 2, 2025