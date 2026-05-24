El clamor de los estudiantes de la Unachi: exigen la renuncia de la rectora

Justin Williams, presidente de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la Unachi, aseguró que la universidad vive ‘una incertidumbre total’, producto de una mala administración.

La crisis institucional que atraviesa la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) sigue escalando y ahora son los propios estudiantes quienes exigen públicamente la renuncia de la rectora, Etelvina Medianero de Bonagas, y de todo su equipo administrativo.

Justin Williams, presidente de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Derecho y miembro de la Junta de Facultad, aseguró que la universidad vive “una incertidumbre total”, producto de una administración que, según dijo, ha actuado con poca transparencia y ha profundizado el deterioro institucional.

“El ambiente dentro de la universidad es de incertidumbre total. Cada semana amanecemos con una polémica nueva y eso influye negativamente en toda la comunidad universitaria”, manifestó Williams, quien atribuyó la crisis a la gestión de las actuales autoridades universitarias.

A juicio del dirigente estudiantil, la situación ha provocado desconfianza entre estudiantes, docentes y administrativos, mientras crecen las dudas sobre el futuro financiero y académico de la casa de estudios superiores.

Justin Williams, dirigente estudiantil de Unachi. Cortesía

El rechazo

Williams afirmó que la rectora y su equipo habrían incurrido en las causales establecidas para la remoción de autoridades universitarias. “Por eso presentamos una solicitud de moción de censura ante el Consejo General Universitario y también hemos pedido públicamente la renuncia de la rectora y de todo su equipo de trabajo”, sostuvo.

El dirigente estudiantil aseguró que la administración de la universidad “les quedó muy grande” y cuestionó la capacidad de las autoridades para enfrentar la crisis presupuestaria. Indicó que manejan información de que el Ministerio de Economía y Finanzas ha tenido que intervenir para sufragar gastos de planilla, mientras persisten dudas sobre el pago de salarios y compromisos con la Caja de Seguro Social.

El líder estudiantil también reveló que mantuvieron conversaciones directas con la rectora en medio de rumores sobre una posible renuncia. Explicó que, al consultarle sobre el tema, la funcionaria evitó responder de manera categórica. “Ella nunca negó que hubiera renunciado; simplemente dijo que estaba en su puesto de trabajo, pero que no sabía qué iba a pasar mañana”, relató.

Como se recordará, a principios de mes circuló información sobre la supuesta renuncia de Medianero de Bonagas, aunque posteriormente fue descartada mediante un comunicado de la universidad.

Federación de estudiantes de la Unachi piden separar del cargo a la rectora Etelvina Medianero.

Williams aseguró, además, que durante un consejo administrativo extraordinario realizado recientemente, representantes de la administración insinuaron que las protestas estudiantiles podrían afectar la entrega de fondos gubernamentales.

“Nos dijeron prácticamente que debíamos renunciar al derecho a protestar para que el gobierno no les quitara el dinero. Eso nos pareció una respuesta irresponsable”, expresó.

El nepotismo

Para el dirigente universitario, uno de los mayores problemas dentro de la Unachi es el presunto nepotismo. Recordó que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) ya emitió recomendaciones sobre esa situación en más de 80 casos. “El nepotismo es el resultado de la perpetuidad que han pretendido mantener estas personas en la administración universitaria”, sostuvo.

Williams cuestionó, además, que, pese a los más de doce años de gestión de la rectora, continúen las deficiencias en laboratorios, equipos e infraestructura académica. “La Facultad de Enfermería todavía utiliza equipos que usaron profesores cuando eran estudiantes. Nunca hemos escuchado a las autoridades hablar de modernizar laboratorios o mejorar los insumos”, afirmó.

El estudiante aseguró que el principal afectado por la crisis es el alumnado. “El mensaje que le dan a la comunidad estudiantil es que no les interesa, cuando el principal actor dentro de la universidad es el estudiante”, expresó. Según dijo, mientras las autoridades se concentran en resolver problemas salariales y administrativos, las necesidades académicas siguen relegadas.

Los responsables

Sobre los responsables de la crisis, Williams fue enfático al señalar directamente a la rectora y a su círculo cercano. “Los diputados no administran la universidad, tampoco el presidente ni la ministra de Educación. Quienes la administran son ellos y nos han llevado a esta crisis por malas decisiones y negligencia administrativa”, afirmó.

El dirigente también denunció presiones hacia funcionarios eventuales para participar en manifestaciones convocadas por la administración universitaria frente al Ministerio de Economía y Finanzas esta semana.

“Están obligando incluso a pagar su propio pasaje para ir a hacer un circo frente al MEF. Eso demuestra una administración decadente, que ni siquiera ha podido gestionar una mesa de diálogo”, criticó.

Sobre este crítico escenario, Williams pidió al Ejecutivo y al Ministerio de Educación escuchar directamente a los estudiantes antes de adoptar decisiones sobre la universidad.

“Nuestra universidad es buena y de aquí salen grandes profesionales, pero estas personas han hecho que todo sea el doble de difícil. Queremos reunirnos con las autoridades del Gobierno para explicarles cuáles son las verdaderas carencias que tiene la Unachi”, concluyó el dirigente estudiantil.