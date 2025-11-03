El Concejo de Panamá realiza acto solemne; Mizrachi apela a fortalecer la relación entre municipios y Ejecutivo

El Consejo Municipal de Panamá celebró este 3 de noviembre su sesión solemne en conmemoración de los 122 años de historia republicana, en un acto que reunió a las principales autoridades del país.

La ceremonia estuvo encabezada por el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, y contó con la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino.

En su intervención, Mizrachi recordó que la independencia no solo fue una conquista histórica, sino también “un símbolo de la determinación como pueblo”. El acto, realizado en el Palacio Municipal, reunió además a los 26 ediles del distrito capital y a ministros de Estado, en un ambiente marcado por los llamados a la cooperación institucional.

Durante su discurso, el alcalde destacó que cada etapa del desarrollo nacional ha sido fruto del esfuerzo colectivo de generaciones de panameños. “Cada paso que hemos dado ha sido un reflejo del espíritu indomable de los panameños que han trabajado incansablemente para forjar un futuro mejor”, expresó.

Mizrachi instó a los presentes a pensar en “la historia que estamos creando para el futuro”, un futuro en el que los jóvenes tengan acceso a oportunidades y las ciudades avancen hacia modelos inclusivos, tecnológicos y sostenibles.

Por otra parte, subrayó que el progreso del distrito capital depende de la colaboración entre el gobierno central y los gobiernos locales. “La cooperación entre ambos niveles es crítica y clave para enfrentar los retos del país”, sostuvo.

El alcalde recordó que el primer contacto del ciudadano con el Estado ocurre a través de las autoridades locales, por lo que pidió fortalecer ese vínculo institucional.

“Este ha sido un gobierno que ha sabido trabajar con los gobiernos locales a favor de la ciudadanía, sin buscar a quién le compete qué”, dijo, en referencia a los esfuerzos de las juntas comunales por resolver problemas de agua potable y servicios básicos.

Por su parte, el presidente del Concejo de Panamá, Senén Mosquera, subrayó el papel que jugaron los gobiernos locales en la “consolidación de la república”.

En el acto también participaron la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, la magistrada María Eugenia López Arias, y el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera.