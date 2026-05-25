El cónclave de la oposición venezolana en Panamá, el pacto que define la candidatura de María Corina Machado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Viernes 22 de mayo de 2026. Una escala en Panamá. Los invitados llegaron de España, Caracas, Maracaibo, Estados Unidos, Colombia y otras regiones.

El piso E10 del Hotel Megapolis fue el escenario de una de las principales reuniones políticas de Venezuela en el exterior, tras cinco meses de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y de la administración tutelada de Donald Trump al régimen que preside temporalmente Delcy Rodríguez.

María Corina Machado, la Premio Nobel de la Paz y dirigente política venezolana, logró agrupar en un cónclave a puerta cerrada en Panamá a la mayoría de los partidos políticos opositores de Venezuela, tanto tradicionales como algunos independientes. El objetivo: marcar la línea que la llevará a ser candidata a la presidencia con elecciones en menos de un año.

El ausente fue Edmundo González Urrutia. El presidente electo se quedó en Madrid, donde reside y se mantiene bajo control debido a padecimientos de salud que le imposibilitan, por ahora, viajar al exterior. Sin embargo, una conexión virtual lo mantuvo atento a la reunión, y se le vio en pantalla gigante en el salón, según las imágenes divulgadas por el equipo de María Corina.

Reunión de partidos políticos de Venezuela en Panamá.

La discusión en el seno de la oposición venezolana ya no gira en torno al reclamo de la victoria electoral del 28 de julio de 2024, esa que le robaron pese a tener en las actas la prueba de haber ganado con más de 81.7%, evidencia que custodia Panamá en las bóvedas del Banco Nacional.

“Cuando ocurrió el 3 de enero conocimos cómo avanzaba este plan en tres fases que puso el secretario de Estado Marco Rubio: fase 1, la estabilización; fase 2, la recuperación; y fase 3, la transición con elecciones. Evaluamos esto con serenidad y hoy entendemos que, para favorecer, acompañar y facilitar este plan, es necesario que este proceso culmine en una elección presidencial”, expresó Machado, quien anunció que se prepara para ser la candidata unitaria de la oposición venezolana.

La dirigente opositora agregó que una de las figuras que respaldó esta determinación fue Edmundo González Urrutia. “Si había una persona que ha acompañado con generosidad, visión e inteligencia esta determinación y esta decisión, ha sido nuestro presidente electo”, afirmó para dejar claro hacia dónde se encamina el esfuerzo de los partidos políticos venezolanos y de su movimiento en esta nueva etapa.

María Corina Machado (c), habla durante una reunión con personalidades de la diáspora venezolana en Panamá, en el fondo Antonio Ledezma y Leopoldo López. EFE/ Aris Mariota

El acuerdo en Panamá sin embargo, ha generado ciertas reservas debido a las figuras de los políticos tradicionales venezolanos presentes en el cónclave. Figuras como Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y antiguo miembro de Acción Democrática y posteriormente fundador de Alianza Bravo Pueblo. También apareció Leopoldo López, exalcalde de Chacao y coordinador nacional de Voluntad Popular, hoy en día residenciado en Madrid.

Uno de los más cuestionados fue Rodrigo Cabezas, economista y ex ministro de Economía y Finanzas de Hugo Chávez entre 2007 y 2008. Fue miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hasta el año 2017 y posteriormente sorprendió con su apoyo a la candidatura de Edmundo González Urrutia en 2024. Incluso fue detenido en junio de 2025 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), pasando a ser un expreso político de la llamada oposición al régimen de Maduro.

Reunión en Panamá de la oposición venezolana. Cortesía

La mesa con los llamados partidos que conforman la Alianza Democrática y la Plataforma de la Unidad de Venezuela también estuvo integrada por César Pérez Vivas, exgobernador del Estado Táchira, quien fue miembro de Copei, partido demócrata cristiano, parte de la vieja guardia política venezolana, pero hoy representando al movimiento Concertación ciudadana.

Otro de los personajes presentes en Panamá fue Delsa Solórzano, activista política y por los derechos humanos, ex militante de Un Nuevo Tiempo (oposición) y actual dirigente de Encuentro Ciudadano. A su lado, y de camisa azul resaltaba Roberto Enríquez, presidente del partido Copei, quien se mantuvo con un bajo perfil.

María Corina Machado apareció en la rueda de prensa para sentarse en el centro, justo respaldada por dos figuras que intentaban deslucir la presencia de los representantes de la vieja guardia política venezolana. De un lado el empresario y expresidente de Fedecámaras, Noél Álvarez, del movimiento Gente, quien estuvo preso por más de 10 meses y Biagio Pilieri, empresario, político y periodista venezolano de Convergencia Yaracuy, también víctima del régimen de Maduro, estuvo detenido por casi 17 meses.

María Corina Machado durante la rueda de prensa. EFE/ Aris Mariota

Machado afirmó que no estaban allí los políticos para firmar ningún pacto de partidos políticos, sino un pacto por la gente. “Tenemos que lograr esta gran alianza del país, pero eso sí: de la gente. Esto no es un acuerdo político de partidos para imponer decisiones. Estos son los grandes consensos que nacen de un país que ha vivido la democracia, que tiene cultura democrática, que ha padecido perderla y que entiende precisamente cuáles son esos candados y cuáles son esas garantías que tenemos que construir en la Venezuela que emerge para que nunca jamás este horror se repita”, expresó María Corina Machado.

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, durante la concentración con la diáspora venezolana en Panamá. EFE/ Moncho Torres

Antonio Ledezma también salió al paso: ‘Esto no es un acuerdo para repartir cuotas de poder“. El político venezolano se mostró firme en aclarar que no buscan cargos ni posiciones, sino el objetivo común de restablecer la democracia.

Leopoldo López, amado por muchos pero odiado por otros, llegó a la concentración en la avenida Cuba y algunos le gritaban fuera, mientras se hacía selfis con personas de la diáspora que lo apoyaban.

Leopoldo López al llegar a la concentración en la avenida Cuba en ciudad de Panamá el pasado sábado 25 de mayo. Cortesía

“Necesitamos unas elecciones libres y un nuevo Centro Nacional Electoral. Estamos alineando una ruta común, y es tener una elección con María Corina como candidata, y para lograr eso tenemos que estar todos unidos, articulados y con una misma estrategia”, dijo a La Prensa.

Juan Pablo Guanipa, una de las figuras de la oposición venezolana más populares, quien estuvo detenido por 9 meses por parte del régimen de Nicolás Maduro, dijo que la lucha, además de lograr unas elecciones democráticas, es por la justicia y la libertad de todos los presos políticos.

“Nos corresponde seguir dando la pelea hasta lograr una verdadera libertad. Seguiremos denunciando cualquier situación que se presente de violación a los derechos humanos”, dijo.

Guanipa considera que en Venezuela debe hacerse un proceso judicial para juzgar a los que han cometido crímenes de lesa humanidad y de corrupción.

¿Otro pacto de Punto Fijo?

El analista político y periodista en el exilio Hernán Lugo Galicia aseguró que el escenario que se plantea para Venezuela no puede compararse con el antiguo Pacto de Punto Fijo, acuerdo firmado el 31 de octubre de 1958 tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, debido a las diferencias políticas e institucionales del contexto actual. También advirtió sobre la necesidad de que la dirigencia priorice los intereses nacionales por encima de los partidistas y señaló que el proceso de transición debe dar paso a las elecciones nacionales para presidente y, posteriormente, a las regionales.

“No es la reedición del Pacto de Punto Fijo porque la situación es diferente. En ese momento era una dictadura distinta y ahora se habla de un gobierno interino y de que en uno o dos años se hagan elecciones. En caso de que se estén dando cuotas de poder, eso no se va a ver ahora. Todo liderazgo político tiene que reunirse con empresarios y con otros sectores porque es la única forma de lograr estabilidad; así lo hicieron en Chile”, afirmó Lugo Galicia.

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado (c), reacciona durante una reunión con personalidades de la diáspora venezolana este sábado, en Ciudad de Panamá (Panamá). Machado, afirmó que será candidata presidencial en las elecciones "limpias y libres" que se celebrarán en su país como parte del plan de tres fases en marcha para restaurar la "libertad" en Venezuela. EFE/ Aris Mariota

El periodista también sostuvo que el chavismo atraviesa uno de sus momentos de mayor debilidad política y destacó el peso que tendrá el voto de la diáspora venezolana en un eventual proceso democrático.

“La nueva generación y el electorado que está afuera van a inclinar la balanza hacia un cambio democrático. El temor es que haya tanta bonanza económica con el tutelaje de Estados Unidos, que algunos piensen quedarse con el malo conocido antes que apostar por el bueno por conocer, pero sí hay un cambio democrático que se quiere. Recuperar las instituciones”, sostuvo.

La oposición venezolana intentará agrupar esfuerzos y presionar para que se concreten los cambios en la directiva del Consejo Nacional Electoral, se abra el registro electoral permanente en el exterior a los nuevos votantes y se definan las fechas de unas elecciones presidenciales democráticas, aunque sea bajo la tutela de Donald Trump y Marco Rubio.