El conflicto detrás del proyecto que elimina el Ministerio de la Mujer: acusaciones y disputa política

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El diputado José Luis ‘Popi’ Varela acusó a la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, de retener el proyecto que elimina el Ministerio de la Mujer y revive el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).

Fue una sesión atípica. Marcada por recesos, votaciones inesperadas, reclamos, dardos y choque de discursos.

En la jornada plenaria del pasado lunes, los diputados de la Asamblea Nacional, además del derecho a réplica, debatieron sobre otro espinoso asunto: el futuro de la propuesta legislativa que elimina el Ministerio de la Mujer.

Un grupo de diputados de distintas bancadas acusó a la diputada Alexandra Brenes, de la bancada independiente Vamos y presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, de retener el proyecto de ley 447, que elimina el Ministerio de la Mujer y revive el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).

Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer. Foto: Captura de pantalla TVL

El proyecto de ley 447, iniciativa que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), fue aprobado el 3 de febrero pasado. Hasta el lunes 23 de marzo no había sido presentado ante el pleno para el segundo debate.

En consecuencia, un grupo de diputados impulsa una resolución para introducir la propuesta en segundo debate. Ese documento fue firmada por los diputados Luis Eduardo Camacho (Realizando Metas); Ariana Coba (Partido Panameñista); Raúl Pineda (Partido Revolucionario Democrático); Manuel Cohen (Cambio Democrático); y Johan Guevara (Alianza).

Janine Prado, diputada de Vamos. Foto: Captura de pantalla TVL

Pero diputados de la bancada Vamos, como Janine Prado y Roberto Zúñiga, pidieron la comparecencia de la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, quien fue citada al pleno el pasado 12 de febrero para que responda preguntas sobre la crisis que rodea al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen y, en general, sobre el funcionamiento del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes bajo supervisión del Estado.

Casi un mes después de la citación, el Ministerio de Desarrollo Social informó a la Secretaría General de la Asamblea que la ministra irá al pleno el próximo 1 de abril.

La fecha se coordinó el pasado 11 de marzo, día en que Carles fue a la Asamblea a presentar la memoria de la institución.

De Izq a Der: Beatriz Carles de Arango, ministra de Desarrollo Social; Niurka Palacio, ministra de la Mujer. Foto: Captura de pantalla TVL

José Luis Varela, del Partido Panameñista, acusó a la presidenta de la comisión, Alexandra Brenes, de “chantaje” y de tener el proyecto 447 de “rehén” hasta tanto no comparezca la ministra del Mides al pleno.

Brenes, en su rol de presidenta de la Comisión de la Mujer, visitó los albergues que acogen a niños, niñas y adolescentes del país. En su recorrido por el CAI de Tocumen detectó una serie de irregularidades y presentó una denuncia ante el Ministerio Público. Por eso, el pleno citó a la ministra Carles.

La resolución que busca que el proyecto entre a debate está pendiente de votación en el pleno.