El continente trae sus litigios a Panamá: Corte IDH sesiona en el país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Estados Unidos se retiró de 66 organismos y tratados internacionales. Argentina salió de la Organización Mundial de la Salud y barajó abandonar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Parlamento suizo rechazó acatar un fallo del Tribunal Europeo sobre emisiones de gases.

Con este complejo escenario, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) abre sus puertas, en Ciudad de Panamá, a su 189 período ordinario de sesiones.

El tribunal más importante del hemisferio inauguró sus sesiones en Panamá este lunes 4 de mayo con un acto en la sede del Ministerio de Gobierno. Es la tercera vez que trabaja en suelo panameño, pues sesionó en suelo istmeño en 2011 y 2017.

En esta oportunidad coincide con el año en que se celebrará el Bicentenario del Congreso Anfictiónico, lo que le imprime una carga simbólica que los propios protagonistas se encargaron de recordar.

Javier Martínez Acha, canciller. Foto: Cortesía

‘Un hub de principios’

“Cuando la dignidad se negocia, la democracia se debilita. Cuando la justicia se posterga, la historia se repite”, aseguró el canciller Javier Martínez Acha en la jornada inaugural.

Con esa doble advertencia, el ministro de Relaciones Exteriores trazó el marco político del encuentro. Describió a Panamá como “un hub de principios”, no solo logístico o financiero, y fue explícito sobre lo que el Estado espera de su relación con el sistema interamericano: “El compromiso del Estado con el sistema interamericano no es retórico, sino operativo”.

Por su lado, el presidente del tribunal, el juez brasileño Rodrigo Mudrovitsch, reivindicó el papel del multilateralismo en tiempos revueltos. “Algunos sostienen, con pesimismo, que el derecho internacional y el multilateralismo han terminado. Tengo la firme convicción de lo contrario. Los tiempos actuales no exigen menos, sino más multilateralismo”, manifestó.

“En distintas partes del mundo avanzan el unilateralismo, la relativización de los principios del derecho internacional y el debilitamiento de los espacios multilaterales. A ello se suman fenómenos que erosionan las bases de la democracia y el Estado de derecho: el repliegue del espacio cívico, la desinformación intencionada, la corrupción, el crimen organizado y la profundización de las desigualdades sociales”, sentenció.

Mudrovitsch también ubicó la visita dentro de una genealogía histórica que arranca en 1826, cuando en esta misma ciudad se firmó el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, el primer intento deliberado de construir un orden jurídico supranacional en América.

Invitados en la jornada inaugural de la Corte IDH. Foto: Cortesía Cancillería

“Cuando la Corte Interamericana sesiona en Panamá, lo hace en el lugar donde nació, 200 años atrás, el sueño del derecho internacional americano”, manifestó.

Recordó además que fue la delegación panameña, encabezada por el diplomático Ricardo Joaquín Alfaro, la que presentó en 1945 en la Conferencia de San Francisco la propuesta de una Declaración Universal de Derechos Humanos. Alfaro sostuvo entonces que la humanidad estaba “sedienta de paz, de derecho y de justicia”. Ochenta años después, el presidente de la Corte citó esa frase como si fuera de ayer.

Audiencias públicas programadas

La agenda de la semana incluye tres audiencias públicas de casos con resonancia continental, con Guatemala, Venezuela y Argentina en el banquillo.

Los casos son:

H.O.V.T. y otros vs. Guatemala: Se examinan presuntas detenciones arbitrarias y derechos de la niñez.

Chirinos Salamanca y otros vs. Venezuela: Se analizan condiciones de privación de libertad y debido proceso.

Martino vs. Argentina: Se pone la lupa en la protección de personas mayores y el derecho a la salud.

Con 470 sentencias en casos contenciosos, 32 opiniones consultivas y más de 900 resoluciones de supervisión de cumplimiento en 47 años de existencia, el tribunal llega a Panamá con un legado jurisprudencial que Mudrovitsch calificó como “patrimonio jurídico de todos los Estados y pueblos de la región”.

“Actualmente, tres casos de Panamá se encuentran en la etapa de supervisión de cumplimiento, con un cumplimiento de una parte de las medidas de reparación ordenadas. De esta forma, Panamá presenta un alto índice de cumplimiento de las reparaciones ordenadas en las sentencias”, dijo el presidente de la Corte IDH.