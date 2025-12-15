El contralor anuncia más auditorías; arremete contra diputados y partidos políticos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En medio de los cuestionamientos al rol de la Contraloría por la aprobación de fondos destinados a municipios y juntas comunales, el contralor general de la República, Anel Flores, elevó el tono y lanzó este lunes 15 de diciembre duras críticas contra diputados y partidos políticos que han incumplido con la obligación legal de rendir cuentas sobre el uso de recursos públicos, al revelar la existencia de una lista oficial de morosos.

“Esto que está aquí es la lista de los diputados que no han cumplido con su rendición de cuentas”, afirmó Flores, precisando que “la mayoría son del partido Vamos, o de la coalición Vamos, como le quieran decir”, dijo en TVN Noticias.

La mayoría de los diputados de Vamos ha cuestionado la distribución adicional y discrecional de fondos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como la aprobación de la Contraloría a favor de alcaldes allegados al gobierno de turno.

950,000 para Chame. 450,000 un día y 500,000 otro día. ¿Esto les parece normal?

200,000 en donativos, 50,000 en subsidios educativos y 50,000 en subsidios deportivos. Adicional, un aumento a la famosa 172 en donde robaban en la Asamblea.

El gobierno miente. Esto no es normal. pic.twitter.com/BXUSbDV02G — Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) December 10, 2025

El incumplimiento

Flores extendió el señalamiento a las organizaciones políticas y aseguró que el incumplimiento no es un hecho aislado.

“Solamente cuatro partidos han cumplido”, sostuvo, antes de enumerar a los que no lo han hecho: “El PRD no ha cumplido con su rendición de cuentas. El Molinera tampoco. El Moca. Ricardo Lombana [presidente de MOCA]. Él no ha cumplido con ninguna rendición de cuentas”.

También mencionó a diputados específicos, como Alejandra Brenes (Vamos) y Betserai Richards [bancada Seguimos], y advirtió que “aquí hay varios que no han cumplido ni siquiera con la rendición de cuentas, pero son los primeros que se rascan la ropa señalando temas del Estado”.

Ricardo Lombana, presidente de MOCA. Archivo

Para el contralor, esta situación revela una contradicción profunda en el discurso político y anticipa nuevas acciones de fiscalización.

“Si queremos comenzar a hacer la ley, la ley tiene que entrar por casa”, sentenció, al señalar que muchos de los señalados han solicitado prórrogas tras más de año y medio de gestión.

Flores confirmó que la Contraloría avanzará con auditorías, incluyendo los fondos postelectorales, y subrayó el principio que guía estas acciones: “La plata del panameño es sagrada”.

EL diputado Betserai Richards. Archivo

Por otro lado, el contralor defendió el rol de la Contraloría en la aprobación de los fondos destinados a municipios y juntas comunales, en medio de cuestionamientos por la distribución discrecional de recursos y el presunto uso político de partidas públicas.

Flores explicó que muchos refrendos se realizaron a nivel sectorial debido a que los montos eran inferiores a los 200 mil dólares, lo que, según dijo, ha sido utilizado de forma contradictoria para criticar la gestión del ente fiscalizador.

“Después me criticaron que si nada más demoraban tres horas. O sea, si los refrendos de la Contraloría demoran tres horas es malo y si demoran 188 días también es malo”, afirmó. Ante esas denuncias, fue enfático en delimitar responsabilidades: “El fondo no lo maneja la Contraloría. Yo apruebo las partidas. Esa es mi tarea”. Aclaró que las solicitudes no provienen de diputados, sino de municipios y juntas comunales, y que “los que deciden cómo se gasta ese dinero son las juntas comunales, no es el gobierno central”.

No obstante, Flores anunció el inicio de auditorías para verificar el destino final de los recursos. “Obviamente, nosotros ya iniciamos una auditoría; estamos por iniciar en los próximos días. Créame que lo vamos a ver con el mismo rigor que hemos hecho las demás”, aseguró, al ser consultado durante la entrevista en TVN Noticias.

Reacciones de partidos y diputados

Minutos después de los señalamientos del contralor, grupos políticos como MOCA y Vamos reaccionaron. MOCA sostuvo que ha cumplido y cumple plenamente con la rendición de cuentas ante el Tribunal Electoral, conforme a la Constitución, el Código Electoral y la normativa que rige a los partidos políticos, y advirtió que sugerir lo contrario es falso y políticamente irresponsable.

“La auditoría directa de la Contraloría a los partidos políticos corresponde a una facultad nueva, otorgada con posterioridad al primer período ya rendido ante el Tribunal Electoral”, señaló el colectivo.

Por su parte, la bancada Vamos rechazó las declaraciones del contralor y cuestionó que el funcionario haya optado por descalificar públicamente a diputados en lugar de ceñirse, según indicaron, a su deber constitucional de ejercer una fiscalización imparcial de los recursos públicos. En un pronunciamiento, calificaron de falsas las afirmaciones sobre un supuesto incumplimiento en la rendición de cuentas y defendieron la actuación de sus integrantes en materia de transparencia.

Según la bancada, sus diputados cumplen con las obligaciones establecidas en la ley y mantienen prácticas adicionales de transparencia de forma voluntaria. Destacaron que publican mensualmente sus informes de rendición de cuentas y hacen públicas las declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses, además de haber donado seis millones de dólares del subsidio postelectoral a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Sobre las prórrogas solicitadas, aclararon que se trata de un mecanismo legal previsto en la Ley 32 de 1984 y en la Resolución 2701 de 2025 de la propia Contraloría, destinado a garantizar que la información se entregue de manera completa y conforme a los requisitos legales.