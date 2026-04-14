Panamá, 14 de abril del 2026

    NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Legislativo

    El contralor no da la cara: ni cortesía de sala ni citación prosperaron en la Asamblea

    Eliana Morales Gil
    Anel Bolo Flores, contralor. LP/Archivo

    Ni citación. Ni cortesía de sala. El contralor Anel Flores no se presentó este lunes 13 de abril ante el pleno de la Asamblea Nacional, pese a que el hemiciclo había aprobado darle la palabra para conocer su versión sobre por qué irrumpió en una entrevista que realizaba una fiscal anticorrupción a dos auditoras de la Contraloría.

    Anel Flores vs. Vamos: la guerra política que escala desde la ContraloríaContraloría asegura que no intervino en investigaciones del caso CarrizoColegio de Abogados tilda de ‘extralimitación de funciones’ actuación de la Contraloría

    La intromisión ocurrió el pasado jueves cuando las auditoras declaraban sobre las auditorías que sustentan la investigación contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, procesado por presunto enriquecimiento injustificado.

    José Gabriel Carrizo arriba bajo custodia a audiencia de apelación en Plaza Fortuna. Imagen/Telemetro Reporta

    La irrupción del contralor es investigado por la Procuraduría General de la Nación y ha provocado múltiples críticas. En otras palabras, desató una crisis institucional.

    Este lunes Luis Eduardo Camacho, diputado del partido oficialista Realizando Metas (RM), presentó una propuesta para otorgarle cortesía de sala, iniciativa que fue avalada por la mayoría de sus colegas a golpe de curul.

    Pero, el mismo Camacho luego explicó que Flores, “se tuvo que regresar a la Contraloría en medio de ese tranque en la Cinta Costera”, a raíz de que “la bancada de Vamos priorizó el show a las explicaciones que el contralor quería dar”.

    La cortesía de sala quedó suspendida.

    Anel Flores, contralor de la República. LP/Archivo

    Movida estratégica

    La movida no fue casual. Camacho presentó la propuesta de cortesía de sala luego de que trascendiera que diputados de la bancada Vamos tenían previsto citar al contralor formalmente a la Asamblea para que rindiera cuentas por lo ocurrido.

    La Asamblea tiene la potestad de citarlo. Es, al fin de cuentas, el mismo órgano del Estado que nombró a Flores en el cargo.

    Y en efecto así ocurrió. Después del periodo de incidencias, la diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, leyó la propuesta. Entonces, se decretó un receso. Y cuando se retomó la sesión la diputada sustentó la iniciativa.

    Primero tildó de “grave” lo que hizo Flores. Dijo que se trataba de “un patrón de interferencia institucional”. Recordó entonces que cuando el procurador Luis Carlos Gómez solicitó más herramientas para lucha anticorrupción, el contralor se opuso.

    Así mismo, cuando Irma Hernández, alcaldesa de San Miguelito intentó arreglar el problema de la basura, también se opuso. “Y abogó por la empresa que tenía a San Miguelito hundida en la basura”, añadió.

    Recordó que también dijo que tenía dossieres. “Ahora, cuando la justicia intenta esclarecer un caso de alto perfil, aparece nuevamente la sombra de la intromisión. No está en juego una persona. Está en juego el respeto a la separación de poderes y la credibilidad del Estado de derecho (...)”, sustentó.

    La bancada había redactado un cuestionario de 11 preguntas. Sin embargo, 40 diputados votaron en contra.

    Le puede interesar: Pleno de la Asamblea nombra a Anel ‘Bolo’ Flores como contralor de la República

    Prado no fue la única que puso el tema en agenda. Varios de sus colegas de Vamos pronunciaron discursos similares.

    Luis Duke recordó que la citación al contralor había sido planteada en una reunión de directiva ampliada.

    ‘Sin embargo, fue rechazada pero ya entiendo por qué, porque ya tenían todo planeado por debajo de la mesa para escuchar el monólogo. ¿Para qué vamos a tener un alto funcionario si no le vamos a hacer preguntas? Esta Asamblea no puede ser cómplice de la intromisión directa de altos funcionarios en procesos judiciales’, aseguró.

    Shirley Castañeda revela conversaciones privadas

    Pero Flores también recibió respaldo en el pleno. Además de Camacho, también abogó por él, Shirley Castañeda, de RM.

    Dijo que ella no podía pasar por alto el defender a Flores “con tanto irrespeto” por parte de Vamos, sin darle la oportunidad de conocer su versión.

    Castañeda, abogada del expresidente Ricardo Martinelli, mostró ante el pleno conversaciones impresas en las que, según ella, Juan Diego Vásquez, líder de Vamos, instruía a su bancada a llevar al contralor a la Asamblea.

    “Me han hecho llegar una captura de las conversaciones de los Vamos (...)”, afirmó.

    Shirley Castañeda, diputada de RM.

    Vásquez respondió desde la red social X con un mensaje rotundo: la denunciaría penalmente porque, a su juicio, había cometido un delito. “No le tengo miedo, diputada, y yo sí voy de frente, no como usted”, escribió.

    De paso, en otro mensaje tildó de “cobarde” a Flores. “Instruyó a sus diputados aliados a no votar a favor de la citación porque él quiere ir a la Asamblea solo a hacer un monólogo y no a rendir cuentas, ni responder preguntas”, dijo.

    Editora Sección Política

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Fallece el empresario Roberto Motta Alvarado. Leer más
    • Ordenan detener proyecto en Bella Vista tras detectar descarga ilegal de residuos al Matasnillo. Leer más
    • Científicos descubren ‘vida en un castillo de cristal’ y docenas de nuevas especies marinas. Leer más
    • MEF habilitará quioscos para registro del Cepanim y advierte sobre información falsa. Leer más
    • Esta es la promotora y el proyecto señalados por descargar aguas contaminadas en el río Matasnillo. Leer más
    • $17 millones en juego: 10 empresas van tras la renovación de tres zonas en el centro de Panamá. Leer más
    • Definido el calendario de semifinales del Béisbol Mayor 2026. Leer más