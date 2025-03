El costo anual del aumento a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia: $432 mil

El contralor general de la República, Anel Bolo Flores, cuestionó el reciente aumento salarial otorgado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), calificándolo como una medida carente de empatía y solidaridad con la población panameña.

Pero, ¿cuánto representa este ajuste salarial solicitado por los máximos representantes de la CSJ? Si se toma en cuenta que se trata de nueve magistrados y el incremento es de 4 mil dólares a cada uno por mes, el costo total anual del ajuste es de 432 mil dólares.

Según Flores, el ajuste representa un costo anual cercano al millón de dólares, incluyendo salarios y prestaciones. Con el aumento, cada magistrado pasará a ganar 10 mil dólares en salario, y si se suman los 4 mil dólares en gastos de representación, el costo anual total ascenderá a 1.5 millones de dólares.

“Cuando una persona gana 20 veces más de lo que percibe un ciudadano promedio, es momento de reflexionar sobre la equidad y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos”, expresó el contralor.

El malestar

El incremento salarial, que eleva los ingresos de los magistrados a 10 mil dólares mensuales, ha generado críticas en diversos sectores. Flores enfatizó que este tipo de decisiones deben considerar el contexto socioeconómico del país y la necesidad de gestionar con prudencia los fondos estatales. “Todavía abrigo la esperanza de que todo esto nos lleve a recapacitar sobre esta acción”, señaló, instando a las autoridades judiciales a reflexionar sobre el impacto de la medida.

En relación con otros aumentos dentro de la administración pública, el contralor explicó que, a diferencia del caso de los magistrados, estos no pueden concretarse si no cuentan con respaldo presupuestario. “Si no hay presupuesto para tales aumentos, simplemente no se pueden dar”, aclaró. Sin embargo, subrayó que, en este caso específico de los magistrados, los fondos estaban contemplados en el presupuesto, lo que permitió su ejecución.

La equiparación

El incremento, que los magistrados pretendían hacer efectivo a partir de febrero, fue justificado como un esfuerzo para equiparar los salarios de los jueces panameños con los de sus colegas en la región. Sin embargo, este argumento no convenció a muchos, especialmente a los miembros de la Asamblea, que cuestionaron la oportunidad de aplicar un ajuste de esa magnitud en un momento en que las finanzas públicas atraviesan una difícil situación.

El diputado Jhonathan Vega, en particular, no ocultó su sorpresa y descontento al señalar que el aumento de más de 4 mil dólares representaba un “incremento extraordinario” y un privilegio que solo beneficia a una pequeña élite, mientras que la mayoría de la población panameña enfrenta restricciones económicas.

Los salarios de los magistrados de las Cortes Supremas en Centroamérica presentan marcadas diferencias entre los países de la región. En Honduras, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia percibe aproximadamente 10,854 dólares mensuales, mientras que los demás magistrados reciben alrededor de 9,390 dólares. En Costa Rica, los salarios oscilan entre 12,963 y 17,315 dólares mensuales.

En El Salvador y Nicaragua, las remuneraciones también son menores en comparación con otros países centroamericanos. En 2018, los magistrados salvadoreños tenían un ingreso mensual de 5,500 dólares, mientras que en Nicaragua la cifra era de 5,000 dólares.

Otras áreas

En América del Sur también se presentan notables diferencias entre los países, reflejando las particularidades económicas y presupuestarias de cada nación. Por ejemplo, en Argentina, en 2018, los jueces de la Corte Suprema percibían un salario bruto mensual de aproximadamente 17,895 dólares, aunque la inflación y la devaluación del peso argentino podrían haber alterado significativamente esta cifra en la actualidad. En Brasil, los magistrados del Supremo Tribunal Federal tenían un salario mensual de 13,500 dólares, posicionándose entre los mejor remunerados de la región.

Colombia y Uruguay también cuentan con salarios elevados para sus magistrados, aunque por debajo de los niveles de Argentina y Brasil. En 2018, los magistrados de la Corte Suprema colombiana percibían 11,000 dólares mensuales, mientras que en Uruguay la cifra era de 10,000 dólares.