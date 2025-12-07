Panamá, 07 de diciembre del 2025

    PRESIDENCIA

    Mulino realiza su decimoséptimo viaje: irá a Noruega para acompañar a María Corina Machado

    Mario De Gracia
    El presidente de la República, José Raúl Mulino, frente al avión presidencial 'Panama 1'. Archivo.

    Oslo, Noruega, es el decimoséptimo (17) país al que viaja, como presidente de la República, José Raúl Mulino; desde su llegada al Palacio de las Garzas el 1 de julio de 2024.

    El mandatario partió en el avión presidencial ‘Panamá 1′ desde el Aeropuerto de Panamá Pacífico este domingo 7 de diciembre, con el objetivo de llegar al país nórdico para acompañar a la líder opositora venezolana, Maria Corina Machado, a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, que se realizará el próximo miércoles.

    Ruta del avión presidencial modelo Embraer 135BJ y conocido como 'Panama 1' de este domingo 7 de diciembre. FlightRadar24.

    Machado ha liderado la oposición al régimen del presidente Nicolás Maduro y defendió las actas de la última elección presidencial de Venezuela —el 28 de julio de 2024—, donde asegura ganó su candidato, Edmundo González-Urrutia.

    De hecho, Panamá anunció el 8 de enero de 2025 que sería el custodio de las actas que validarían la elección de González-Urrutia como presidente.

    De acuerdo a información de la Presidencia, Machado también invitó a los presidentes Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador y Santiago Peña, de Paraguay.

    Particularmente, Peña es uno de los mandatarios con los que Mulino más ha estrechado relaciones desde el inicio de su mandato. Precisamente, el primer viaje de Mulino como presidente lo hizo a Asunción, Paraguay.

    Información en desarrollo...

    Mario De Gracia

    Periodista sección política


