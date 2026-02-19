Panamá, 19 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Detención del príncipe Andrés: así fue su visita a Panamá en 2010

    El día que el príncipe Andrés cenó en la Presidencia de Panamá: así fue su visita al istmo hace 16 años

    Andrés visitó Panamá en febrero de 2010. Mientras el hermano de Carlos III cenaba en la Presidencia con Ricardo Martinelli y estrechaba manos con la élite empresarial, su vínculo cercano con el pederasta Jeffrey Epstein ya operaba en la sombra.

    Eliana Morales Gil
    El día que el príncipe Andrés cenó en la Presidencia de Panamá: así fue su visita al istmo hace 16 años
    Andrés Mountbatten Windsor fue despojado de su título de príncipe el pasado año, tras el enorme escrutinio por su amistad con el convicto Jeffrey Epstein. / Getty Images

    La noticia de la detención de Andrés Mountbatten-Windsor este jueves en Norfolk, Inglaterra, revive en la memoria local aquella semana de febrero de 2010, cuando el tercer hijo de la reina Isabel II recorrió las calles de la capital panameña.

    +info

    Epstein, Panamá, beneficios fiscales y un apartamento en RíoEpstein Files: Panamá, fiestas, islas y el millonario ítalo-francés amigo de MartinelliCómo se desarrolló la relación entre el expríncipe Andrés y Jeffrey EpsteinLa Policía detiene al expríncipe Andrés, hermano del rey británico Carlos III

    En aquel momento, su llegada fue vista como un espaldarazo diplomático y comercial. Hoy, los registros de esa gira podrían analizarse bajo el lente de una investigación por presunta mala conducta en el ejercicio de cargo público y sus vínculos con el fallecido financiero neoyorquino, Jeffrey Epstein, quien entonces acababa de salir de un penal en Florida luego de cumplir una condena de 13 meses de prisión por delitos sexuales en perjuicio de menores de edad.

    Según los documentos desclasificados de los archivos de Epstein, ahora se sabe que en 2010, el mismo año en que vino a Panamá, el ahora expríncipe podría haber enviado información a Epstein, incluyendo informes oficiales sobre sus viajes oficiales y contactos. De hecho, el 6 de diciembre de 2010, fue fotografiado junto a Epstein, recién salido de prisión, y grabado en su apartamento de Manhattan.

    Encuentros al más alto nivel

    La visita a Panamá inició la noche del domingo 7 de febrero de 2010.

    El día que el príncipe Andrés cenó en la Presidencia de Panamá: así fue su visita al istmo hace 16 años
    Así reportó La Prensa la visita del entonces príncipe Andrés a Panamá, en el año 2010.

    Ese día, Andrés, que entonces utilizaba los títulos de príncipe y duque de York, mantuvo una agenda que ahora, ante los ojos de la Policía del Valle del Támesis, cobra un matiz distinto.

    Andrés, en su calidad de representante especial de Comercio e Inversiones del Reino Unido, se reunió con el presidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y otras figuras muy prominentes del gobierno de aquella época.

    El día que el príncipe Andrés cenó en la Presidencia de Panamá: así fue su visita al istmo hace 16 años
    Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés, ha sido criticado por su relación con Jeffrey Epstein. / Getty Images

    El lunes 8 de febrero, fue atendido por el entonces ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, para hablar del clima económico. También fue recibido por Alberto Vallarino, quien estaba al mando de la cartera de Economía y Finanzas, con quien discutió un tratado de doble tributación.

    Al mediodía, en la antigua base militar de Panamá Pacífico, almorzó con la cúpula empresarial. En la mesa se sentaron el empresario Stanley Motta y el abogado Ebrahim Asvat, junto a directivos de transnacionales inglesas como HSBC, Cable & Wireless y British American Tobacco.

    La tarde de ese día incluyó una cita con el entonces canciller y vicepresidente Juan Carlos Varela para tratar la cooperación antidrogas y una visita a Gustavo Pérez, director de la Policía Nacional, antes de cerrar la jornada con un banquete de Estado en la Presidencia. Martinelli ejerció de anfitrión.

    Un banquete de Estado en el Palacio de las Garzas

    En el Salón Amarillo del Palacio de las Garzas, entre brindis y protocolos reales, el príncipe consolidó su acceso a la élite política panameña bajo la imagen de legitimidad que le daba su cargo. Mientras los selectos invitados degustaban lo mejor de la gastronomía panameña, el nombre del invitado de honor ya estaba ligado, en la sombra, a la trama de Jeffrey Epstein.

    El día que el príncipe Andrés cenó en la Presidencia de Panamá: así fue su visita al istmo hace 16 años
    El príncipe Andrés (izquierda) y Jeffrey Epstein (extrema derecha) en las carreras de caballos de Ascot en junio del 2000. / Getty Images

    ¿Qué hacía Jeffrey Epstein en febrero de 2010?

    Mientras el príncipe Andrés estrechaba manos en el istmo panameño, su amigo Jeffrey Epstein acababa de recuperar su libertad.

    Apenas unos meses antes, en julio de 2009, Epstein había salido de una cárcel en Florida tras cumplir una condena inusualmente leve de 13 meses de prisión por solicitar prostitución a una menor.

    En febrero de 2010, mientras el príncipe discutía acuerdos comerciales en las esclusas de Miraflores, Epstein se encontraba en su fase de libertad condicional y ya era registrado como delincuente sexual, pero reactivó rápidamente su red de contactos de alto nivel.

    Documentos desclasificados recientemente sugieren que ese mismo año, 2010, fue un periodo de comunicación intensa entre ambos. Se sospecha que, ese año, Andrés pudo haber compartido información confidencial con Epstein o utilizado su “aura y acceso” real para beneficiar intereses privados, lo que constituye el núcleo de las acusaciones que hoy lo mantienen bajo custodia policial.

    Correos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan que Andrés facilitó a Epstein documentos sensibles del gobierno británico.

    La puntualidad inglesa que marcó su agenda en Panamá hace 16 años parece haber llegado a su fin frente a los tribunales británicos.

    El día que el príncipe Andrés cenó en la Presidencia de Panamá: así fue su visita al istmo hace 16 años
    Andrés, acusado de agresión sexual, renunció a sus honores militares. Archivo

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • AMP aclara que el buque petrolero Verónica III no navega bajo bandera panameña desde 2024. Leer más
    • Bono permanente 2026: Cuánto y cuándo lo recibirán los jubilados y pensionados. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • Cepadem: requisitos y pasos para cobrar tras el fallecimiento del titular. Leer más
    • Pago a jubilados y pensionados: segunda quincena de febrero se paga esta semana. Leer más
    • Nuevas rampas, carriles y accesos: así será la ampliación del Corredor Sur que licitará ENA. Leer más
    • El Lago Gatún y el pez ‘sargento’. Leer más