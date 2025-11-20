El dinero llegó mucho antes de la ruptura de relaciones con Taiwán; Varela responde a Mulino

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El dinero llegó, pero no la víspera de la ruptura de las relaciones diplomáticas con Taiwán.

Eso es lo que se colige de la respuesta del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) a las declaraciones del mandatario José Raúl Mulino, quien más temprano lo acusó (indirectamente, ya que nunca lo mencionó por nombre propio) de haber recibido $70 millones de Taiwán “tres semanas antes” de la ruptura de las relaciones y el reconocimiento de una sola China.

Varela admite que hubo “una cooperación financiera no reembolsable por $72 millones” aportados por Taiwán, pero aclara que esta se pactó un año y cinco meses antes (y no tres semanas) de la ruptura de las relaciones.

“Es totalmente falso decir que, tres semanas antes del establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular de China, se hizo una solicitud por parte de nuestro gobierno de fondos a Taiwán”, escribió Varela en su cuenta personal de la red social X, en la que retuiteó una nota de La Prensa en la que se citan las declaraciones de Mulino.

Es totalmente falso decir que a tres semanas de el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular de China se hizo una solicitud de nuestro gobierno de fondos a Taiwán , el plan de cooperación quinquenal vigente fue firmado mucho antes y esta en Cancillería https://t.co/tHHjaQrbdx — Juan Carlos Varela (@JC_Varela) November 20, 2025

“El plan de cooperación quinquenal vigente fue firmado mucho antes y está en la Cancillería”, agregó.

El memorando de cooperación se pactó el 12 de enero de 2016, dirigido a financiar proyectos entre los años 2014 y 2019. Ese día también se firmaron las actas de entrega de cuatro donaciones destinadas a la Secretaría Nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, para la construcción de 38 canchas deportivas en todo el país, por $2.4 millones, y un acta para la entrega de $150,000 para el Mercado Municipal, Turístico, Agrícola y Artesanal de Boquete.

El memorando de cooperación bilateral lo firmaron la entonces viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Maria Luisa Navarro, y el embajador de Taiwán, José María Liu.

Actualmente, Panamá no tiene ningún vínculo diplomático con Taiwán, aunque eso no ha sido impedimento para que la isla invite a 10 diputados, del 23 al 30 de noviembre próximo. El viaje ha sido muy cuestionado por Mulino y China, cuya embajadora en Panamá le solicitó a los diputados que suspendan “inmediatamente” cualquier viaje o contacto oficial con Taipéi. Esa injerencia china también fue duramente cuestionada por el gobierno panameño.

La mañana de este jueves, en su conferencia de prensa semanal, Mulino reconoció la cercanía que hubo con Taiwan, hasta el 12 de junio de 2017.

“Panamá fue muy amigo de Taiwán. Yo no puedo tampoco ser un malagradecido, como fue el otro, que a tres semanas de romper relaciones le pidió $70 millones para algo, que no recuerdo. Hay que ser miserable para hacer eso”, dijo Mulino.

Si Taiwán solicita la apertura de una oficina comercial en el istmo, Mulino dijo estar dispuesto a revisarla.

“Si llega, será analizada e informaré al país. O sea, yo no voy a comer este cuento solo, como hizo el otro, que a trastienda y a medianoche abrió relaciones con China”, agregó.

Es habitual que Varela recurra a X para dirigirse al país. Ese fue el vehículo que utilizó el pasado domingo para negar otra presunta donación: una de $143 millones que supuestamente recibió de China, a cambio de repudiar a Taiwán.

Según Varela, los fondos son parte de una “oferta de cooperación” al país, no a título personal. Con esos dineros, por ejemplo, financió los estudios de factibilidad de un tren a Chiriquí.