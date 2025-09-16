El diputado de Vamos Jonathan Vega confirma incidente en la Asamblea: ‘en ningún caso debió escalar’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El diputado de la bancada independiente Vamos, Jonathan Vega, confirmó este lunes 15 de septiembre que estuvo involucrado en un incidente en la Asamblea Nacional.

“Hoy se registró un incidente en las instalaciones de la Asamblea Nacional con un persona que no labora en esta institución, un momento de tensión que en ningún caso debió escalar”, publicó Vega en su cuenta de X.

Vega no precisó el nivel del incidente ni qué lo pudo provocar.

Fuentes legislativas informaron que el diputado Vega supuestamente habría sido golpeado por esta persona.

“Reitero mi compromiso con el respeto, el diálogo y la convivencia pacífica que deben prevalecer en todo espacio público”, así cerró su mensaje en la red social el diputado.

— Jhonathan Vega (@jhonathanevega) September 15, 2025

En la red social Instagram, la persona que supuestamente está involucrada en el incidente dio su versión del hecho.

Se identificó como Pedro Rodríguez y dijo que estaba en la Asamblea realizando trámites sobre el estadio de Dolega (Chiriquí) y que fue objeto de agresión física y verbal por parte del diputado. Además, dijo que: “tuve que defenderme”.

“Durante la tarde de hoy me encontraba en la Asamblea Nacional realizando gestiones ciudadanas: entregando notas, buscando conversar con diputados y recorriendo las oficinas correspondientes, con el único propósito de impedir que se nos arrebate el estadio de béisbol de Dolega, un patrimonio de todos, que el diputado Vega pretende entregar a Pandeportes”, reportó la cuenta @doleganoticias la versión de Rodríguez sobre el hecho.

Agregó que en medio de los trámites fue el momento que se topó con Vega y que recibió la agresión y las amenazas.

“Quiero dejar claro que me vi obligado a defenderme ante su ataque”.

Información en desarrollo...