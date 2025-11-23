El diputado Jorge Herrera gana la presidencia del Partido Panameñista y asume el control del colectivo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, se impuso este domingo en las elecciones internas del Partido Panameñista y derrotó al empresario Carlos Raúl Piad en la contienda por la presidencia del colectivo.

Herrera logró consolidar el respaldo de la mayoría de las estructuras panameñistas que se congregaron el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa.

El triunfo de Herrera definirá el rumbo interno del Partido Panameñista en un momento en que el colectivo intenta recuperar orden, cohesión y presencia política tras la dura derrota de las elecciones generales del 5 de mayo de 2024. En esos comicios, el exalcalde capitalino, José Isabel Blandón, y actual presidente del colectivo, fue el candidato a la vicepresidencia de la República en la fórmula encabezada por Rómulo Roux, de Cambio Democrático, quien buscaba llegar al Palacio de Las Garzas.

¿Quién es Jorge Herrera?

Herrera, diputado del circuito 2-4 en Coclé, preside el Órgano Legislativo desde el 1 de julio, cuando derrotó a la candidata oficialista Shirley Castañeda, de Realizando Metas, con el respaldo de una coalición opositora. Antes de llegar a la Asamblea, acumuló varios periodos como alcalde de Aguadulce y se movió con peso en el ámbito municipalista: presidió organizaciones como la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa) y otras estructuras ocales que lo proyectaron como figura con base territorial sólida.

El triunfo de Herrera se perfilaba desde antes de que anunciaran los resultados oficiales. Las primeras tendencias internas marcaron una ventaja amplia y constante a su favor.

De acuerdo con las cifras divulgadas poco después del mediodía, en la jornada dominical votaron 1,002 militantes del Partido Panameñista, de los cuales 882 sufragios resultaron válidos.

