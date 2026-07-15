El diputado Manuel Samaniego anuncia que no se unirá a ninguna bancada en la Asamblea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El diputado independiente Manuel Samaniego, quien renunció a la coalición Vamos, anunció este miércoles 15 de julio que no se incorporará ni pertenecerá a ninguna otra bancada dentro de la Asamblea Nacional.

A través de un comunicado, dijo que se mantendrá ejerciendo sus funciones como diputado independiente.

“Mi compromiso con la ciudadanía sigue intacto. Continuaré trabajando con responsabilidad, transparencia y firmeza por los proyectos y las necesidades de las personas de mi circuito 8-6 y de todo el país”, dijo.

Aseguró, sin embargo, que apoyará “todo lo bueno que venga”, indistintamente de la bancada que lo proponga.

Su anuncio se produce este miércoles, cuando vence el plazo establecido en el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) para que los diputados formalicen su pertenencia a una bancada.

La junta directiva ampliada de la Asamblea había acordado el lunes pasado esperar ese periodo, debido a que tres diputados no tenían bancada. Se trata de Manuel Samaniego —que ya anunció su decisión—, Neftalí Zamora y Carlos Saldaña.

Tanto Zamora como Saldaña no han anunciado hasta ahora si se incorporarán o no a alguna fracción legislativa.

La indefinición de esos diputados mantenía abierto el cálculo de los puestos que corresponderán a cada bancada legislativa dentro de las comisiones permanentes. A raíz de esa situación se pausó la conformación de las 15 comisiones permanente.

Samaniego y Zamora renunciaron en junio pasado a la bancada Vamos después de que esa organización anunciara su suspensión en medio de cuestionamientos por la aprobación de traslados de partidas que incrementaron el presupuesto de la Asamblea. Saldaña, por su parte, fue expulsado tras votar a favor de Omar Castillo para la Subcontraloría General.

Sin definir comisiones

Se esperaba que la conformación de las primeras comisiones permanentes se anunciara este miércoles en el pleno legislativo. Sin embargo, cuando se llegó a ese punto del orden del día, la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañeda, no trató el tema, por lo que se pasó al siguiente punto: el segundo debate del proyecto de ley que reforma el RORI.

De acuerdo con el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho, se espera que, a más tardar, el próximo martes 21 de julio se anuncie cómo quedan conformadas las comisiones.

Una de las comisiones más disputadas es la de Presupuesto, por su influencia en la aprobación de créditos adicionales, traslados de partidas, así como del presupuesto general del Estado.

El pulseo es por la presidencia de esa comisión: el Partido Revolucionario Democrático (PRD), que pactó con el oficialismo para llevar a la presidencia a Shirley Castañeda, reclama ese cargo. Mientras que la bancada de Cambio Democrático (CD), que igualmente respaldó a la ahora presidenta, también quiere el puesto.

Por el PRD, Benicio Robinson aspiraría a dirigir Presupuesto. Otra figura es Eduardo Vásquez, de Cambio Democrático (CD), quien dirigió la instancia entre julio de 2025 y junio de 2026 y busca la reelección.

Realizando Metas también estaría en esa disputa, con la figura de Sergio Gálvez, quien en el pasado también ha dirigido esa comisión.