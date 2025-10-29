Panamá, 29 de octubre del 2025

    CANAL DE PANAMÁ

    El directivo de la ACP y consultor del cuarto puente, Jorge González, vuelve a plantar a la Asamblea

    Mario De Gracia
    Jorge González, miembro de la junta directiva de la ACP..

    La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional (AN) insiste en la comparecencia de Jorge Luis González, miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

    Diputados citarán a miembro de la junta directiva de la ACP señalado por ofrecer ‘trato VIP’ durante la construcción del cuarto puente

    El también exministro de la Presidencia estaba citado para este miércoles 29 de octubre, para que respondiera por los servicios de consultoría que supuestamente presta a uno de los contratistas del proyecto del cuarto puente sobre el Canal.

    González fue invitado por primera vez el pasado 2 de octubre; tampoco se presentó. Ahora se le pedirá que concurra en enero de 2026, ya que la AN se acoge a un receso del 1 de noviembre al 31 de diciembre.

    El alto directivo de la ACP fue señalado por el medio digital Contrapeso de ofrecer sus servicios como consultor a la empresa china CHEC —integrante del Consorcio Panamá Cuarto Puente—, por un pago de $13 mil mensuales, con el fin de “agilizar procesos” en el Ejecutivo y el Legislativo, además de coordinar una “sala de crisis”.

    Las citaciones de la comisión legislativa a González son a través del del ministro de Asuntos del Canal y presidente de la junta directiva de la ACP, José Ramón Icaza.

    Icaza dirigió una carta a José Pérez Barboni, presidente de la Comisión de Infraestructura Pública y Canal, en la que explica su imposibilidad de obligar a González a comparecer.

    En esa nota, Icaza alega que, entre sus atribuciones, “no se incluye la posibilidad de impartir instrucciones a otros miembros de la junta directiva [de la ACP]”, por lo que aseguró que no podía instruir a González para que fuera a la Asamblea a responder preguntas sobre la consultoría.

    Para Pérez Barboni, la carta de Icaza es injustificable.

    “Vamos a proceder a citarlo [a González]. La Constitución nos da la facultad de hacerlo ya que es un directivo ratificado por al Asamblea Nacional... Esa comparecencia ahora sí, por ley, está obligado a atender", dijo Pérez Barboni.

    Si en enero González no aparece, entonces será citado el propio Icaza, advirtió Pérez Barboni.

    “El ministro de Asuntos del Canal tendría que venir en remplazo de González en caso de no asistencia”, remarcó.

    Pérez Barboni desconoce por qué razón González no atiende el llamado. Según él, la junta directiva de la ACP no ha impedido su comparecencia.

    Mario De Gracia

    Periodista sección política

