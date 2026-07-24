El DJ Gian Varela se desliga del apellido de su padre y cambia oficialmente su nombre artístico a DLACRUX

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El productor de música house, hijo del expresidente Juan Carlos Varela y la periodista Lorena Castillo, anuncia nuevo nombre artístico para consolidar su carrera en Europa desde su base en Madrid.

El reconocido DJ y productor musical de música electrónica Gian Varela anunció este viernes, de manera oficial, una transformación radical en su carrera con el lanzamiento de su nuevo nombre artístico: DLACRUX.

Con esta decisión, el artista deja atrás el nombre que lo acompañó en sus primeros años de exposición internacional para dar paso a un "rebranding" estratégico que busca redefinir su posicionamiento en la competitiva escena del house europeo.

El nombre “Gian Varela” se mantendrá únicamente en un canal secundario y privado para compartir su vida diaria, negocios e interacción directa en español con sus seguidores de Latinoamérica. Con esto, busca que el público y los DJs lo reconozcan y respeten estrictamente por su música, dejando a un lado la carga mediática que arrastra su nombre de nacimiento.

“Oficialmente estoy cambiando mi nombre de GIANVARELA a DLACRUX - este es un rebranding oficial y mi nuevo nombre de artista”, informó el músico, marcando un punto de inflexión en su trayectoria profesional.

Gian baila "Conga", como si nadie lo estuviera viendo.

Pese al peso de sus apellidos en el ámbito político y comercial, como hijo del expresidente Juan Carlos Varela y la periodista Lorena Castillo, el artista optó desde muy joven por forjar su propio camino de manera independiente por sus propios méritos, dentro de las industrias creativas.

Gian Varela crea arte fusionando géneros y diferentes sonidos. Cortesía

Tras posicionarse como uno de los referentes de la música electrónica en Centroamérica y firmar lanzamientos en importantes sellos del género, hace un año anunció que lo había “perdido casi todo” e iniciaría una nueva vida en España. “Lo tenía todo... y perdí casi todo”, señaló entonces en sus redes sociales.

“La vida puede ser injusta a veces, pero soy fiel creyente de que todo, incluso lo malo, pasa por una razón”,agregó y explicó que su situación por el momento no le permitía contar por qué le tocó mudarse.

Reflexionó entonces sobre personas falsas que se acercaron a él por conveniencia y poder, pero también destacó que contó con personas que sin tener nada que ofrecerles, lo levantaron.

“Algún día les prometo que mi historia se sabrá, pero el mundo solo le presta atención a la historia de los que ganan. Así que salgo, una vez más, a buscar esas victorias”, dijo Gian.

Foto: Captura de Instagram (@gianvarela)

Ahora, el cambio de nombre llega como la cúspide de un proceso de resiliencia. Bajo la identidad de DLACRUX, el DJ promete inyectar una propuesta sofisticada que fusiona sus raíces latinoamericanas con las tendencias más vanguardistas de la vida nocturna e internacional.

Para estrenar este proyecto, el artista lanzó un remix en soundcloud de la mítica canción “Oh Qué Será” y “La Murga” de Willie Colón y Héctor Lavoe. Gian explicó en sus redes sociales oficiales que Willie Colón sabía hacer música latina global de una forma elegante y sofisticada. Y este jueves lanzó junto al DJ Bebbo un pegajoso remix de “Conga” de Gloria Estefan, en el que invita a bailar “como si nadie te viera”.

De este modo, DLACRUX es el nombre con el que honra esa herencia cultural, fusionando sus raíces rítmicas con la vanguardia electrónica europea, dejando a Varela solo para su intimidad.