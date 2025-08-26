El embajador Kevin Cabrera visita la Asamblea y vuelve a arremeter contra China

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, este martes 26 de agosto volvió a referirse al Partido Comunista Chino y a la preocupación que tiene la región sobre China.

Cabrera participó durante el acto de juramentación de diputados panameños que forman parte de la Alianza Interparlamentaria sobre China.

“Es un grupo donde compartimos nuestros valores, dialogamos sobre las preocupaciones sobre el Partido Comunista de China y compartimos los valores sobre la democracia, sobre la libertad, sobre las cosas que nos unen a nosotros, a Panamá y muchos otros países en el mundo”, dijo Cabrera.

Al ser consultado sobre si China representa una amenaza, Cabrera dijo que se está viendo “es una amenaza por todo el mundo”. “Lo puedes ver aquí”, esto último en referencia a Panamá.

“En el tema de los puertos; tienes una compañía controlada por el Partido Comunista de China que le debe 600 millones de dólares al pueblo de Panamá. No porque lo diga yo; lo dice su propio gobierno, su contralor, y es dinero que se merece el pueblo de Panamá. Así que, de nuevo, son muchas amenazas”, afirmó.

Cabrera recordó que la Alianza Interparlamentaria sobre China es un grupo de más de 250 legisladores por todo el mundo, en más de 25 países. Además, señaló que fue fundado en el 2020, en el aniversario de la masacre de Tiananmen.

“Estados Unidos es un aliado, es amigo y ayuda a sus amigos, y por eso es que siempre estamos aquí y vamos a seguir estando aquí para ayudar a nuestros amigos”, agregó.

Por su parte, el diputado de Cambio Democrático, Manuel Cohen, dijo que la posición de la Asamblea, con respecto a China debe ser expresada por el presidente de este órgano del Estado, Jorge Herrera, (Panameñista). Cohen, quien participó del acto, afirmó que no se tiene ninguna agenda a revisar y que se busca defender la democracia y los derechos humanos.

“En el mes de noviembre va a darse una reunión mundial de la organización y podré dar más detalles”, afirmó Cohen.