Contraloría nombra a Jorge Torregroza como jefe de Seguridad tras la mayor fuga de reclusos de La Joyita

La incorporación de Torregroza a la Contraloría se conoce luego de que el pasado 19 de junio presentara su renuncia como director del Sistema Penitenciario.

Casi un mes y medio después de abandonar la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, Jorge Torregroza reapareció en otra institución del Estado. El exfuncionario, cuya gestión quedó marcada por la mayor fuga masiva de reclusos registrada en Panamá, ocupa ahora el cargo de jefe de Seguridad de la Contraloría General de la República.

La incorporación de Torregroza a la Contraloría se conoce luego de que el pasado 19 de junio presentara su renuncia como director del Sistema Penitenciario, dimisión que fue aceptada de manera inmediata por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo. Hasta ahora no se había informado públicamente sobre su nuevo destino dentro de la administración pública.

La salida de Torregroza del Sistema Penitenciario ocurrió apenas 18 días después de la fuga masiva registrada el 1 de junio en el Centro Penitenciario La Joyita, cuando cerca de 200 privados de libertad lograron evadir los controles de seguridad.

La fuga masiva ocurrió en junio. Archivo

Los cuestionamientos

Aunque el entonces director permaneció varios días al frente de la institución tras la fuga, el hecho desencadenó fuertes cuestionamientos sobre los protocolos de vigilancia, la capacidad de respuesta de las autoridades penitenciarias y las condiciones de seguridad del principal centro penal del país.

Durante sus 20 meses al frente del Sistema Penitenciario Nacional, Torregroza estuvo a cargo de la administración de las cárceles panameñas en medio de desafíos relacionados con el hacinamiento, los traslados de privados de libertad y los operativos contra estructuras criminales que operaban desde los centros penitenciarios. Sin embargo, la fuga de La Joyita terminó por eclipsar el resto de su gestión.

La renuncia del funcionario fue oficializada el 19 de junio por el Ministerio de Gobierno. En una breve nota, la entidad expresó su reconocimiento al exfuncionario por el trabajo realizado durante el tiempo que estuvo al frente del Sistema Penitenciario Nacional.

En el comunicado, la institución destacó su entrega, desempeño y compromiso al frente del sistema penitenciario. Además, señaló que el exdirector siempre contará con su respeto y admiración, tanto en el ámbito personal como en el profesional.

De los 195 privados de libertad que se fugaron del Centro Penitenciario La Joyita el pasado 1 de junio, ocho permanecen prófugos, mientras que 187 ya han sido recapturados, según el más reciente balance de las autoridades.