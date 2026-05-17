Panamá, 17 de mayo del 2026

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    El expresidente Martín Torrijos lanza su partido político UNE

    José González Pinilla
    El expresidente Martín Torrijos lanza su partido político UNE
    El expresidente Martín Torrijos (2004-2009) realiza el lanzamiento formal de su partido político, Unidos para la Nueva Era (UNE).

    El expresidente Martín Torrijos (2004-2009) realizó este domingo 17 de mayo, el lanzamiento formal de su partido político, Unidos para la Nueva Era (UNE), con miras a las elecciones generales de 2029.

    Acompañado de su familia, amigos y exfiguras de administraciones pasadas, Torrijos ofreció un discurso de al menos quince minutos donde reveló el nombre de la nueva agrupación política y además aseguró que este “es un partido que busca la participación ciudadana con moral y sin clientelismo”.

    En el evento, que se realiza en el centro de convenciones Megapolis Convention Center desde las 10:00 a. m., estuvieron presentes su esposa, Vivian Fernández de Torrijos; el exvicepresidente Samuel Lewis Navarro; y el exministro Francisco Sánchez Cárdenas, entre otros. También asistieron figuras que abandonaron el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

    Torrijos participó en las pasadas elecciones bajo la bandera del Partido Popular, tras tomar distancia del PRD, pero quedó en tercer lugar, por debajo del presidente José Raúl Mulino de Realizando Metas (RM) y Ricardo Lombana del Movimiento Otro Camino (Moca).

    Información en desarrollo...

    José González Pinilla

    Editor


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